General Motors тоже переведёт электромобили на использование разъёма, совместимого с зарядными станциями Tesla

Не так много времени прошло с момента объявления конкурирующей с Tesla компании Ford Motor о намерениях перевести свои новые модели электромобилей на использование разъёма NACS, позволяющего заряжать их на фирменных станциях Tesla Supercharger. Второй крупнейший конкурент Tesla на американском авторынке — корпорация General Motors, тоже выразила аналогичное желание на этой неделе.

По крайней мере, как сообщает Electrek, соответствующее признание генеральный директор General Motors Мэри Барра (Mary Barra) сделала со страниц Twitter совместно с Илоном Маском (Elon Musk). Подчёркивается, что продаваемые в США электромобили GM начнут штатно оснащаться разъёмами NACS вместо привычных для местного рынка CCS с 2025 года, но уже с 2024 года у владельцев электромобилей GM появится возможность заряжаться на станциях Tesla Supercharger с использованием соответствующих переходников.

Получив трёх мощных сторонников на рынке США, стандарт NACS в ближайшие годы сможет претендовать на роль доминирующего. На этапе становления рынка подобная консолидация неизбежна, а с учётом наличия у Tesla развитой сети фирменных зарядных станций на континенте она ещё и стала рациональным шагом для компаний Ford Motor и General Motors, которые рассчитывают сократить своё отставание от Tesla по количеству продаваемых ежегодно электромобилей. Непосредственно стандарт NACS компания Tesla сделала открытым для использования сторонними компаниями ещё в прошлом году, но понадобилось некоторое время, чтобы прочие игроки рынка воспользовались соответствующей возможностью. Доступность инфраструктуры имеет важное значение для экспансии электромобилей, и здесь конкуренты готовы забыть о вероятных противоречиях.