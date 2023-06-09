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General Motors тоже переведёт электромобили на использование разъёма, совместимого с зарядными станциями Tesla

Не так много времени прошло с момента объявления конкурирующей с Tesla компании Ford Motor о намерениях перевести свои новые модели электромобилей на использование разъёма NACS, позволяющего заряжать их на фирменных станциях Tesla Supercharger. Второй крупнейший конкурент Tesla на американском авторынке — корпорация General Motors, тоже выразила аналогичное желание на этой неделе.

Источник изображения: Electrek

Источник изображения: Electrek

По крайней мере, как сообщает Electrek, соответствующее признание генеральный директор General Motors Мэри Барра (Mary Barra) сделала со страниц Twitter совместно с Илоном Маском (Elon Musk). Подчёркивается, что продаваемые в США электромобили GM начнут штатно оснащаться разъёмами NACS вместо привычных для местного рынка CCS с 2025 года, но уже с 2024 года у владельцев электромобилей GM появится возможность заряжаться на станциях Tesla Supercharger с использованием соответствующих переходников.

Получив трёх мощных сторонников на рынке США, стандарт NACS в ближайшие годы сможет претендовать на роль доминирующего. На этапе становления рынка подобная консолидация неизбежна, а с учётом наличия у Tesla развитой сети фирменных зарядных станций на континенте она ещё и стала рациональным шагом для компаний Ford Motor и General Motors, которые рассчитывают сократить своё отставание от Tesla по количеству продаваемых ежегодно электромобилей. Непосредственно стандарт NACS компания Tesla сделала открытым для использования сторонними компаниями ещё в прошлом году, но понадобилось некоторое время, чтобы прочие игроки рынка воспользовались соответствующей возможностью. Доступность инфраструктуры имеет важное значение для экспансии электромобилей, и здесь конкуренты готовы забыть о вероятных противоречиях.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, блоки питания, адаптеры, источники питания, комментарии последних событий,
Теги: tesla, электромобиль, general motors, ford, зарядная станция
tesla, электромобиль, general motors, ford, зарядная станция
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