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Новости о предполагаемых сроках начала и объёмах производства Tesla Cybertruck вызвали рост курса акций компании

На ежегодном собрании акционеров Tesla Илон Маск (Elon Musk) заявил, что рассчитывает наладить выпуск электрических пикапов Cybertruck в количестве от 250 до 500 тысяч штук в год. По неофициальным каналам стало известно, что сейчас Tesla призывает поставщиков рассчитывать на необходимость выпуска до 375 000 пикапов Cybertruck ежегодно. Запуск массового производства этих машин запланирован на начало октября. Обе новости вызвали рост курса акций Tesla почти на 10 %.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Надо сказать, что к ним присоединился и ещё один информационный повод. По данным испанских СМИ, компания Tesla изучает возможность строительства предприятия по сборке электромобилей в окрестностях Валенсии, рассчитывая потратить на проект более $4,5 млрд. Муниципальные власти даже якобы подписали с руководством Tesla соответствующее конфиденциальное соглашение. Официально данные слухи ни одна из сторон пока не прокомментировала, но появление второго предприятия Tesla в Европе вполне укладывается в долгосрочный бизнес-план компании, поскольку первое в окрестностях Берлина уже вышло на стабильные объёмы выпуска электрических кроссоверов Model Y. К концу десятилетия Tesla планирует увеличить объёмы выпуска электромобилей до 20 млн штук в год, а это значит, что для достижения цели ей потребуются новые производственные площадки.

Возвращаясь к теме подготовки Tesla к запуску серийного производства пикапов Cybertruck на предприятии в Техасе, следует добавить, что осведомлённые источники сообщили о готовности компании к концу августа собрать первые предсерийные машины из установочной партии. Фактически, это говорит о том, что товарные экземпляры начнут сходить с конвейера не ранее начала октября. При этом Илон Маск ранее отмечал, что готов организовать мероприятие с вручением первых Cybertruck владельцам ближе к концу третьего квартала. Если слухи о графике подготовки серийного производства пикапов оправдаются, то на мероприятии в конце сентября готовые машины могут быть вручены только сотрудникам компании и особо приближённым к ним клиентам.

Надо сказать, что оглашённый производственный план по выпуску 375 000 пикапов в год заметно превышает оценки аналитиков, которые рассчитывали на появление 100 000 машин в 2024 году и 240 000 штук в 2027 году. Правда, важно учитывать, что производственная программа в 375 000 пикапов в год рассчитана, исходя из уровня загрузки конвейера в 85 %, а его удастся достигнуть далеко не сразу. В любом случае, все эти слухи так обнадёжили инвесторов, что акции Tesla выросли в цене до максимального значения с начала текущего года, в течение вчерашней торговой сессии они подорожали на 4,58 %, а после закрытия торгов выросли в цене ещё на 5,02 % до $246,65 за штуку. В общей сложности, в текущем году акции Tesla укрепились на 117,26 %.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, слухи,
Теги: tesla, cybertruck, пикап, электромобиль, слухи
tesla, cybertruck, пикап, электромобиль, слухи
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