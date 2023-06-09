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Порядки на заводах TSMC шокировали американских сотрудников: 12-часовые смены, строгая дисциплина и переработки

Издание Fortune напоминает, что компании TSMC для двух своих предприятий, которые в ближайшие годы будут построены в штате Аризона, предстоит нанять около 4500 сотрудников, и для многих из них корпоративная культура азиатского производителя чипов может показаться шокирующе жёсткой. Работа по выходным и 12-часовые рабочие смены являются нормой для TSMC, и многие американцы в таком темпе работать просто не готовы.

Источник изображения: Getty Images, Bloomberg, Caitlin O'Hara

Источник изображения: Getty Images, Bloomberg, Caitlin O'Hara

Как отмечает источник, на ресурсе Glassdoor лишь 27 % опрошенных сотрудников TSMC готовы рекомендовать компанию в качестве места работы. Для сравнения, в случае с корпорацией Intel данный показатель достигает 85 %. TSMC собирается потратить $40 млрд на строительство двух предприятий в штате Аризона, которые начнут выпускать продукцию в 2024 и 2026 годах, используя 5-нм и 3-нм технологию соответственно. Для покрытия потребностей TSMC в местном персонале компании потребуется до 4500 человек, это более 10 % количества рабочих мест, которые будут созданы до 2030 года на территории США благодаря реализации программы субсидирования национальной полупроводниковой отрасли, на которую выделены $52 млрд. По всему миру на TSMC работают 65 000 человек, хотя основная часть персонала размещена на Тайване и в значительной степени подчиняется характерной для азиатских компаний сектора корпоративной культуре.

Компании уже удалось нанять 2000 человек, включая 600 инженеров, для работы на американских предприятиях, и сейчас им предстоит проходить многомесячную стажировку на Тайване, что уже само по себе пугает «новобранцев». Для тайваньской экономики TSMC является важным источником экономического роста, у себя на родине компания имеет возможность устанавливать высокие требования к соискателям. Около 60 % местных сотрудников и более 80 % руководителей имеют высшее образование и научные степени, при этом персонал должен подчиняться строгой дисциплине, а попытки обсуждать решения с руководством категорически пресекаются. Сверхурочная работа, к которой часто приходится прибегать из-за высокой нагрузки, обычно не оплачивается, и на это не принято жаловаться.

Для Тайваня TSMC предлагает конкурентоспособный уровень оплаты труда, даже на нижнем уровне персонала он превышает средний по острову где-то в полтора раза. Американским сотрудникам TSMC вряд ли сможет предложить столь конкурентные зарплаты, поскольку та же Intel готова платить больше. Кроме того, на местном рынке труда в США гораздо ниже доля соискателей с высшим образованием и научными степенями. Отправка стажёров на Тайвань тоже стала испытанием как для них самих, так и для компании. Новоявленным сотрудникам сложно стало организовать командировку на остров на полтора года с учётом различных семейных обстоятельств, а прибывшие на Тайвань стажёры сложно уживались с местными наставниками, поскольку не привыкли работать в жёсткой системе иерархии. В будущем компания будет делать упор на подготовку кадров в США, но некоторую часть стажёров всё равно придётся отправлять на Тайвань для обучения.

Впрочем, в реализации американских проектов TSMC готова прислушиваться к пожеланиям персонала и создавать для них более привычные условия труда, как отмечают источники. Как не раз отмечал основатель компании Моррис Чан (Morris Chang), производство чипов на территории США может обходиться компании как минимум в полтора или два раза дороже, чем на Тайване. Действующее руководство TSMC считает необходимым компенсировать хотя бы часть этой разницы за счёт субсидий со стороны властей США, но кадровой проблемы как таковой это не решает.

Председатель совета директоров TSMC Марк Лю (Mark Liu) в ответ на публикацию Fortune лишь заявил: «Те, кто не готов брать дополнительные смены, не должны претендовать на трудоустройство в полупроводниковой отрасли, поскольку эта сфера деятельности связана не столько с высокими зарплатами, сколько с энтузиазмом и страстью к работе».

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, рынок IT, разработка и производство электроники,
Теги: tsmc, сша, производство микросхем, аризона, полупроводники
tsmc, сша, производство микросхем, аризона, полупроводники
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