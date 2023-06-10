Цены на видеопамять GDDR6 резко упали: 8 Гбайт стоят всего $27, но едва ли что-то изменится

После окончания дефицита полупроводников обозначилось стремительное падение спроса на видеокарты — в результате резко упали цены на память GDDR6. По информации 3DCenter.org, за последние 1,5 года она подешевела на 75 %, и сегодня 8 Гбайт GDDR6 на спотовом рынке оцениваются в $27.

Ещё в феврале прошлого года чип GDDR6 на 8 Гбит (1 Гбайт) стоил на спотовом рынке около $13, сегодня же его цена всего $3,364, что даёт около $27 за 8 Гбайт. Крупные производители видеокарт, конечно, память на спотовом рынке не закупают — у них есть более выгодные долгосрочные контракты с такими компаниями как Micron, Samsung и SK Hynix. Да и первый попавшийся чип они приобрести не могут — выбор зависит от поставщиков графических процессоров в лице AMD, Intel и NVIDIA, а поддерживаемые компоненты встраиваются в прошивку.

Продажи видеокарт начали снижаться с I квартала прошлого года, породив падение спроса и на GDDR6, но это не помешало AMD и NVIDIA оснастить выступающие в средней ценовой категории модели Radeon RX 7600 и GeForce RTX 4060 Ti скромными 8 Гбайт памяти. NVIDIA готовит и версию на 16 Гбайт — дороже на $100, без референсной версии Founders Edition, и ждать придётся до июля. А $27 на спотовом рынке удваиваются в рознице, то есть видеокарта с 16 Гбайт памяти оказывается дороже примерно на $54. Кроме того, указанная цена действительна для чипов на 8 Гбит, а современной видеокарте нужны компоненты 16 Гбит (2 Гбайт), чтобы всего четырьмя чипами получить 8 Гбайт на 128-битном интерфейсе. Но, пожалуй, разумно предположить, что цены на 16-Гбит чипы в целом соответствуют ценам на 8-Гбит модели.

Вот и получается, что 16 Гбайт памяти на видеокарте оказываются дорогим удовольствием даже при скромных спотовых ценах, особенно когда от производителей ждут демократичных предложений. На моделях с ценником до $300 вроде AMD Radeon RX 7600 и NVIDIA GeForce RTX 4060 объём памяти в 8 Гбайт более экономически оправдан, хотя таким видеокартам и трудно конкурировать с более дорогими моделями.

Наконец, стоит учесть ещё один момент. В AMD и NVIDIA проектные решения относительно графических процессоров соответственно Navi 33 и AD106/AD107 принимали, вероятно, ещё в 2020 году, когда спрос на видеокарты только рос, а с ним и цены на GDDR6, поэтому выбор пал на 128-битную шину. Это помогло сэкономить площадь кристалла, а 8 Гбайт памяти стали стандартной конфигурацией для графики среднего уровня. С тех пор многое изменилось: при падении цен на GDDR6 и GDDR6X компании AMD и NVIDIA могут предложить потребителю более скромные рекомендованные розничные цены на продукты уровня Radeon RX 7600 и GeForce RTX 4060. При высоких ценах на GPU последнего поколения двойной объём памяти оказывается вполне приемлемым вариантом, но на практике это скорее исключение, как в случае с GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт. Правилом же пока остаётся установка 16 Гбайт памяти с обеих сторон печатной платы, только в других ценовых категориях.