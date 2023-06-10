Сегодня 10 июня 2023
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Цены на видеопамять GDDR6 резко упали: 8...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Цены на видеопамять GDDR6 резко упали: 8 Гбайт стоят всего $27, но едва ли что-то изменится

После окончания дефицита полупроводников обозначилось стремительное падение спроса на видеокарты — в результате резко упали цены на память GDDR6. По информации 3DCenter.org, за последние 1,5 года она подешевела на 75 %, и сегодня 8 Гбайт GDDR6 на спотовом рынке оцениваются в $27.

Источник изображения: nvidia.com

Источник изображения: nvidia.com

Ещё в феврале прошлого года чип GDDR6 на 8 Гбит (1 Гбайт) стоил на спотовом рынке около $13, сегодня же его цена всего $3,364, что даёт около $27 за 8 Гбайт. Крупные производители видеокарт, конечно, память на спотовом рынке не закупают — у них есть более выгодные долгосрочные контракты с такими компаниями как Micron, Samsung и SK Hynix. Да и первый попавшийся чип они приобрести не могут — выбор зависит от поставщиков графических процессоров в лице AMD, Intel и NVIDIA, а поддерживаемые компоненты встраиваются в прошивку.

Продажи видеокарт начали снижаться с I квартала прошлого года, породив падение спроса и на GDDR6, но это не помешало AMD и NVIDIA оснастить выступающие в средней ценовой категории модели Radeon RX 7600 и GeForce RTX 4060 Ti скромными 8 Гбайт памяти. NVIDIA готовит и версию на 16 Гбайт — дороже на $100, без референсной версии Founders Edition, и ждать придётся до июля. А $27 на спотовом рынке удваиваются в рознице, то есть видеокарта с 16 Гбайт памяти оказывается дороже примерно на $54. Кроме того, указанная цена действительна для чипов на 8 Гбит, а современной видеокарте нужны компоненты 16 Гбит (2 Гбайт), чтобы всего четырьмя чипами получить 8 Гбайт на 128-битном интерфейсе. Но, пожалуй, разумно предположить, что цены на 16-Гбит чипы в целом соответствуют ценам на 8-Гбит модели.

Источник изображения: twitter.com/3DCenter_org

Источник изображения: twitter.com/3DCenter_org

Вот и получается, что 16 Гбайт памяти на видеокарте оказываются дорогим удовольствием даже при скромных спотовых ценах, особенно когда от производителей ждут демократичных предложений. На моделях с ценником до $300 вроде AMD Radeon RX 7600 и NVIDIA GeForce RTX 4060 объём памяти в 8 Гбайт более экономически оправдан, хотя таким видеокартам и трудно конкурировать с более дорогими моделями.

Наконец, стоит учесть ещё один момент. В AMD и NVIDIA проектные решения относительно графических процессоров соответственно Navi 33 и AD106/AD107 принимали, вероятно, ещё в 2020 году, когда спрос на видеокарты только рос, а с ним и цены на GDDR6, поэтому выбор пал на 128-битную шину. Это помогло сэкономить площадь кристалла, а 8 Гбайт памяти стали стандартной конфигурацией для графики среднего уровня. С тех пор многое изменилось: при падении цен на GDDR6 и GDDR6X компании AMD и NVIDIA могут предложить потребителю более скромные рекомендованные розничные цены на продукты уровня Radeon RX 7600 и GeForce RTX 4060. При высоких ценах на GPU последнего поколения двойной объём памяти оказывается вполне приемлемым вариантом, но на практике это скорее исключение, как в случае с GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт. Правилом же пока остаётся установка 16 Гбайт памяти с обеих сторон печатной платы, только в других ценовых категориях.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Inno3D показала GeForce RTX 4070 и RTX 4060 Ti со «скрытыми» разъёмами питания
NVIDIA не смогла превзойти успех GeForce RTX 20-й серии, но зарабатывает на геймерах с каждым годом всё больше
ASUS выпустила видеокарту GeForce RTX 4070 Atlas Shark для китайского рынка
ИИ за один только май лишил работы 3900 человек в США
Видеокарта ASUS ROG Matrix RTX 4090 готова предложить самую высокую штатную частоту на рынке и жидкий металл в качестве термоинтерфейса
Цены чипов флеш-памяти, похоже, достигли дна — производители SSD ставят на их разворот
Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры, видеокарты, финансовые новости и аналитика,
Теги: видеокарта, память, цена
видеокарта, память, цена
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
DDR5-7600 делает лучшим процессором для игр Core i9-13900K, а не Ryzen 9 7950X3D — как и почему? 184
Компьютер месяца — июнь 2023 года 74
Обзор ноутбука HUAWEI MateBook X Pro 2023: то же самое, но еще лучше 8
Обзор смартфона HONOR Magic5 Pro: магия, которой мы заждались 5

© 1997—2023 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Новая статья: Самые ожидаемые игры 2023 года 4 ч.
Скидка 30 % на оплату госпошлин через портал «Госуслуги» отменена с 1 января 13 ч.
«Спортмастер» подтвердил утечку данных клиентов 20 ч.
Новая статья: Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 02-01 02:22
Новая статья: Gamesblender № 603: 10 лучших игр 2022 года 02-01 00:22
На Twitter снова подали в суд — теперь за неоплату офиса в Сан-Франциско 01-01 19:30
Власти отказались финансово поддерживать российские заменители TikTok и Instagram 31-12 11:22
Fidelity более чем вдвое снизила оценку своей доли в Twitter 31-12 11:20
Бывший глава криптобиржи FTX не собирается признавать себя виновным в мошенничестве 31-12 11:04
TikTok улучшил механизм обнаружения потенциально вредного контента 31-12 10:26
Zotac выпустит видеокарту GeForce RTX 4070 Ti с частотой до 2,7 ГГц и TDP 366 Вт 10 ч.
Samsung представила защищённый ноутбук Galaxy Book 2 Go на базе процессора Snapdragon 7c+ Gen 3 11 ч.
На сайте ELSA появилась страница, посвящённая GeForce RTX 4070 Ti 12 ч.
Смартфон Realme C55 получит аккумулятор ёмкостью 4880 мА·ч и поддержку быстрой зарядки 33 Вт 15 ч.
Для Denso сотрудничество с TSMC является частью стратегии по снижению зависимости от Китая 20 ч.
Hyundai намеревается наладить в Саудовской Аравии сборку электромобилей 20 ч.
Источником проблем у эталонных Radeon RX 7900 XT и XTX может оказаться испарительная камера 01-01 18:31
Обсуждение условий сделки по выкупу акций Toshiba продолжится в январе 01-01 09:53
Tesla на два последних дня прошлого года распространила скидки на Model S и Model X 01-01 09:00
Новая статья: Главные события 2022 года, которые запомнятся надолго 01-01 00:22