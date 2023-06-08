Поставки видеокарт падают всё сильнее: в первом квартале их продано на треть меньше, чем год назад

Аналитическая компания Jon Peddie Research провела исследование глобального рынка дискретных видеокарт с целью подведения итогов первого квартала. Специалисты подсчитали, что за первые три месяца текущего года объём поставок видеокарт сократился на 12,6 % по сравнению с предыдущим кварталом и на 32,8 % по сравнению с первым кварталом 2022 года.

По данным Jon Peddie Research, объём поставок видеокарт NVIDIA за отчётный период сократился на 15,2 %, а ускорителей AMD — на 7,5 %. В это же время Intel удалось немного нарастить долю с 2 % в четвёртом квартале 2022 года до 4 % в первом квартале 2023 года. Результаты исследования аналитиков подтверждают отчёты из других секторов, связанных с персональными компьютерами. Они указывают, что потребители больше не спешат обновлять используемое оборудование, как это было в 2021 году. Также аналитики связывают спад в сегменте дискретных видеокарт с непростой экономической ситуацией и беспокойством покупателей по поводу инфляции.

Несмотря на сокращение продаж, распределение долей в сегменте дискретных видеокарт между тремя конкурентами практически не изменилось. AMD сохранила долю в 12 %, тогда как Intel удалось немного сократить долю NVIDIA. Intel является новым игроком на рынке дискретных видеокарт и сейчас доля компании не превышает 4 %. В это же время NVIDIA продолжает занимать доминирующую позицию с долей 84 %. Отмечается, что доля AMD по итогам первого квартала сократилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики Jon Peddie Research прогнозируют, что из-за снижения запасов глобальные поставки дискретных видеокарт начнут расти в третьем квартале. При этом отмечается, что реакция рынка на появление новых продуктов ещё не проявилась в полной мере. В прошлом месяце NVIDIA и AMD представили новые видеокарты среднего класса, которые были встречены достаточно прохладно. Обычно ускорители NVIDIA xx60 являются наиболее популярными, но новые GeForce RTX 4060 и RTX 4060 Ti не пользуются таким спросом, поскольку поставляются только с 8 Гбайт видеопамяти и стоят около $400. Впрочем, конкурирующая RX 7600 стоит всего $270, но в плане производительности она уступает аналогам от NVIDIA.