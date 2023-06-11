Samsung готова строить в США дополнительные предприятия по выпуску чипов

История присутствия производственных предприятий Samsung Electronics на американской земле ведёт отсчёт с 1996 года, когда компания прописалась в столице штата Техас. К 2007 году здесь появилось второе предприятие, а в следующем году в соседнем Тейлоре будет запущено самое современное контрактное производство чипов. Представители Samsung дают понять, что одним новым предприятием дело не ограничится.

Об этом в интервью CNBC заявил Джон Тейлор (Jon Taylor), корпоративный вице-президент по организации производства Samsung Electronics: «Пока мы объявили о строительстве только одной фабрики, но рядом есть место для многих других». Он также признал, что так называемый «Закон о чипах», предусматривающий выделение $39 млрд субсидий на строительство предприятий полупроводниковой отрасли в США, позволяет Samsung нивелировать разницу в затратах на строительство предприятий в Америке и Азии, которая, несомненно, существует. Из $17 млрд планируемых на строительство нового предприятия Samsung в Техасе примерно $11 млрд уйдёт на закупку технологического оборудования, но и строительные расходы в США весьма высоки по сравнению с азиатскими странами.

Дополнительное предприятие в Техасе Samsung взялась построить, по словам представителя компании, из стремления лучше удовлетворять локальный спрос на полупроводниковые компоненты. Клиенты смогут закупать чипы в США, не испытывая дискомфорта по поводу возможных трудностей с получением их из других регионов. Как отмечают руководители Samsung, в период пандемии, когда производственные возможности компании сильно отставали от спроса, они болезненно переживали данный момент и испытывали неловкость перед клиентами.

«Мы не собираемся довольствоваться вторым местом. Samsung никогда не будет удовлетворена второй позицией как бизнес и как компания, мы очень агрессивны в этом отношении», — прокомментировал Джон Тейлор конкуренцию с тайваньской TSMC. Как уже не раз отмечалось, Samsung ставит перед собой задачу до конца десятилетия стать крупнейшим контрактным производителем чипов в мире. Сейчас этот статус с большим запасом удерживает TSMC, но Intel в сопоставимые сроки рассчитывает попасть в двойку сильнейших, поэтому самой TSMC места в ней формально не остаётся. Что касается американской промышленности, то Samsung буквально стремится стать её надёжным фундаментом, как следует из заявлений представителей компании.