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Бывший руководитель Samsung своровал чертежи полупроводникового завода и хотел построить его копию в Китае

Китайские компании нередко открыто переманивали специалистов с опытом работы на Тайване и в Южной Корее, чтобы формировать национальную полупроводниковую промышленность, но до скандалов с уголовными обвинениями в подобных случаях дело доходило редко. Новый прецедент с арестом бывшего руководителя Samsung в Южной Корее способен затмить собой все предыдущие по размерам ущерба.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

Как поясняет Bloomberg, правоохранительными органами Южной Кореи был задержан некий высокопоставленный специалист, имеющий опыт работы в составе «крупнейшего производителя памяти в мире» (коим является Samsung Electronics) на протяжении 18 лет, а также 10 лет в какой-то другой компании полупроводниковой отрасли. Задержанный подозревается в хищении интеллектуальной собственности указанной корейской компании с целью организации подобных производств на территории Китая и Сингапура при поддержке не только китайских, но и тайваньских инвесторов. В частности, в период с 2018 по 2019 годы обвиняемый, как утверждает следствие, пытался организовать производство чипов на севере Китая в Сиане, незаконно используя составляющие коммерческую тайну корейской компании сведения. Для этого бывший руководитель Samsung предположительно украл чертежи и проекты, и хотел с их помощью воспроизвести целый завод по производству полупроводников в Китае, заявила корейская прокуратура.

Samsung оценивает полученный ущерб с $233 млн, а ещё обвиняемого подозревают в переманивании более чем 200 корейских специалистов для работы в штате основанной им компании, занимающейся таким неправомерным копированием чужих секретов. Обвинения в пособничестве главному фигуранту дела предъявлены шестерым сотрудникам основанной им компании. Главная претензия со стороны обвинения заключается в попытках задержанного копировать принципы производства, которыми пользуется пострадавшая южнокорейская компания. Представители Samsung Electronics комментировать ситуацию отказались.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры, комментарии последних событий, разработка и производство электроники,
Теги: samsung, тайвань, южная корея, расследование, китай
samsung, тайвань, южная корея, расследование, китай
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