Samsung разработает собственный ИИ, чтобы сотрудники не пользовались ChatGPT

Samsung Electronics планирует разработать собственный ИИ-сервис для поиска данных, переводов документов и обработки текстов — он появится уже в этом году. Как известно, в компании запретили сотрудникам использовать ChatGPT из-за риска утечки ключевой технологической информации.

Подразделение Device Solutions (DS), контролирующее полупроводниковый бизнес компании, планирует представить собственную большую языковую модель (LLM), которая, как ожидается, будет выше уровнем, чем GPT-3.5. В компании заявляют, что использование генеративного ИИ позволит привнести инновации в работу. Сейчас компания стремится к внедрению управляемого ИИ в подконтрольных Samsung организациях. Подразделение Samsung Electronics DS планирует представить базовые сервисы в декабре текущего года, а в феврале следующего появятся профессиональные поисковые сервисы на основе массива корпоративных знаний.

Благодаря принимаемым мерам компания сможет оптимизировать закупки и расходы, поиск специализированных знаний о процессах, дизайне и производстве. Технология позволит обобщать производственные и технологические данные, переводить, создавать документы, транскрибировать и составлять резюме встреч, анализировать рыночные и корпоративные данные, генерировать и оценивать программный код и систематизировать обратную связь от покупателей.

Новые меры стали ответом на высокий спрос на генеративные ИИ-системы вроде ChatGPT. Несмотря на очевидные выгоды их использования, применение сторонних инструментов может привести к утечке конфиденциальной информации. Поскольку применение ChatGPT в компании ограничено, планируется представить собственную версию для сотрудников.

Как сообщает The Korea Times, подразделение DS ограничило объём текстов, которые можно загружать в ChatGPT. Это обусловлено тем, что некоторые сотрудники загружали в систему деловую переписку или внутренний исходный код, информация об этом появилась в марте. В подразделении Device Experience (DX), отвечающем за бытовую технику и смартфоны, использование сторонних генеративных ИИ на корпоративных ПК запрещено полностью ещё с мая. DX также работает над собственным решением для переводов, составления резюме документов и помощи в разработке ПО, хотя конкретных планов пока озвучено не было.

По другим данным, после того как сотрудники «слили» в ChatGPT корпоративную информацию, во всей Samsung Electronics полностью запретили пользоваться ChatGPT и подобными сервисами на любых устройствах, подключённых к корпоративной сети.