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Выручка контрактных производителей чипов в прошлом квартале упала почти на 20 %

Компания TSMC давно удерживает лидерство на мировом рынке услуг по контрактному производству полупроводниковых компонентов. Первый квартал этого года она завершила с долей в 60,1 % по версии TrendForce, а её выручка последовательно сократилась только на 16,2 %, что несколько ниже общего для отрасли снижения в 18,6 %. Такую динамику аналитики объясняют низким спросом на конечные изделия и сезонными явлениями.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

Если рассматривать выручку десяти крупнейших контрактных производителей чипов, то в прошлом квартале она последовательно сократилась на $6,23 млрд в совокупности, хотя по итогам квартала и произошли некоторые интересные перестановки в данном сегменте рынка. В частности, GlobalFoundries удалось обойти «старожила рынка» — тайваньскую UMC, и занять третье место с 6,6 % сегмента против 6,4 % у соперницы. Выручка GlobalFoundries в первом квартале сократилась только на 12,4 %, тогда как UMC потеряла все 17,6 %. Подобному успеху способствовала ориентация GlobalFoundries на работу с заказчиками из автомобильной и оборонной сферы, а также с представителями сегмента промышленной автоматизации. UMC же на 20 % сократила выручку от реализации 28/22-нм и 40-нм изделий, а степень загрузки линий по обработке кремниевых пластин типоразмера 200 мм во втором квартале упадёт даже ниже 60 %.

Samsung удерживает второе место с 12,4 % рынка, но в четвёртом квартале её доля достигала 15,8 %, а выручка сократилась на 36,1 % до $3,5 млрд против $16,7 млрд у лидера в лице тайваньской TSMC. Что характерно, на седьмую позицию по итогам первого квартала вышла израильская Tower Semiconductor, чья выручка в отчётном периоде последовательно сократилась на 11,7 %, а доля рынка выросла с 1,2 до 1,3 %. Компании PSMC и VIS (Vanguard) при этом оказались на восьмом и девятом местах соответственно.

Источник изображения: TrendForce

Источник изображения: TrendForce

По данным авторов исследования, TSMC продолжает страдать от низкого спроса на компоненты для ПК и смартфонов, которые выпускаются по технологическим нормам от 7 до 4 нм включительно. На этих направления выручка компании снижалась на величину от 17 до 20 %. Во втором квартале спрос может немного вырасти за счёт срочных заказов, связанных с бумом систем искусственного интеллекта, но выручка TSMC наверняка продолжит снижаться на фоне сохранения низкой загрузки производственных линий, пусть и медленнее, чем в первом квартале.

Причиной падения выручки Samsung на 36,1 %, по мнению аналитиков, стало снижение степени загрузки производственных линий, использующих как кремниевые пластины типоразмера 300 мм, так и 200 мм. Компенсировать сохранение негативного тренда хотя бы отчасти во втором квартале помогут новые заказы на 3-нм изделия.

Китайская SMIC сохранила за собой пятое место, выручив по итогам первого квартала $1,46 млрд, что на 9,8 % меньше итогов четвёртого квартала прошлого года. По мнению экспертов TrendForce, компания имеет все шансы увеличить выручку и степень загрузки предприятий на фоне стремления китайских властей стимулировать развитие отечественной электронной промышленности.

Второй квартал, по мнению авторов прогноза, не создаст условий для роста выручки десяти крупнейших контрактных производителей чипов. Степень загрузки производственных линий тоже вряд ли заметно вырастет, её смогут поднять лишь периодически возникающие срочные заказы со стороны отдельных категорий продукции или клиентов.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, рынок IT, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: tsmc, полупроводники, производство микросхем, аналитика, trendforce
tsmc, полупроводники, производство микросхем, аналитика, trendforce
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