Paradox раскрыла, когда выйдет революционный градостроительный симулятор Cities: Skylines II — геймплейный трейлер и предзаказы в российском Steam

Издательство Paradox Interactive и разработчики из финской студии Colossal Order привезли на шоу Xbox Games Showcase первый геймплейный трейлер и дату выхода своей революционной градостроительной стратегии Cities: Skylines II.

Напомним, Cities: Skylines II была представлена в марте и ожидалась к релизу до конца текущего года. Игра позиционируется в качестве «революционного сиквела» с «самой реалистичной симуляцией города из когда-либо созданных».

Как стало известно, Cities: Skylines II поступит в продажу 24 октября текущего года для PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X и S. В день релиза игра также появится в библиотеке подписного сервиса Game Pass.

Вслед за анонсом в российском Steam стартовали предзаказы. Стандартное издание Cities: Skylines II обойдётся в 1600 рублей, а 2900 рублей придётся отдать за издание Ultimate, которое идёт в комплекте с сезонным пропуском.

Абонемент включает дополнение Bridges & Ports Expansion (выйдет во втором квартале 2024 года), два комплекта материалов, два набора Content Creator и три радиостанции. Сроки релиза контента из пропуска указаны на изображении ниже.

Cities: Skylines II позволит спроектировать и построить города эпического масштаба. Игра предложит полноценные системы транспорта и экономики, широкий набор опций для строительства и горожан, у каждого из которых будет своя индивидуальная жизнь.

Помимо прочего, разработчики обещают «беспрецедентный уровень свободы», динамичные карты с различными биомами, детализированную графику, продвинутые возможности для моддинга и текстовый перевод на русский язык.