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Курс акций Apple обновил рекорд, капитализация компании приблизилась к $3 трлн

Реакция фондового рынка на недавние анонсы новых продуктов Apple была немного растянута во времени, но торги в понедельник акции компании завершили на новом максимуме за прошедшее с января прошлого года время. С начала этого года курс вырос более чем на 46 %, заметно выше динамики индекса Nasdaq 100, который вырос на 35 %.

Источник изображения: Chris Ratcliffe, Bloomberg

Источник изображения: Chris Ratcliffe, Bloomberg

Даже без учёта анонса гарнитуры дополненной реальности Vision Pro покупка акций Apple в этом году рассматривались многими инвесторами как безопасное вложение средств, поскольку в условиях кризиса компания смогла обеспечить рост выручки на некоторых направлениях и сохранить выплаты акционерам. Уверенности в будущем инвесторам добавляют и намерения Apple расширить свою розничную сеть. По словам представителей Phoenix Financial Services, феномен Apple заключается в способности инвесторов зарабатывать на акциях компании при любой динамике фондового рынка и макроэкономических показателей.

Вчерашний рост курса акций Apple на 1,6 % до $183,79 за штуку оказал поддержку и остальному рынку, поскольку в индексе S&P 500 эти ценные бумаги имеют долю 7,5 %. Капитализация компании на данный момент достигает $2,89 трлн, а до психологически важной отметки в $3 трлн остаётся не так много. Хотя анонс гарнитуры Vision Pro не произвёл впечатления на обозревателей, эксперты убеждены, что её выход на рынок станет важным толчком для развития всего сектора технологий дополненной реальности, сформировав ещё один важный источник получения выручки для компании.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, финансовые новости и аналитика,
Теги: apple, финансы, аналитика, акции
apple, финансы, аналитика, акции
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