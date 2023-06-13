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Российские беспилотные грузовики завтра начнут ездить по трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом

Как сообщает пресс-служба Минтранса, уже 14 июня по трассе М-11 «Нева», соединяющей Москву и Санкт-Петербург, начнут курсировать беспилотные грузовики «КАМАЗ». Экспериментальный правовой режим введён в рамках реализации проекта «Беспилотные логистические коридоры».

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Источник изображения: «КАМАЗ»

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей министерства, изначально грузы повезут из Санкт-Петербурга в Москву. Известно, что в проекте участвуют логистические компании ПЭК, Globaltruck и «Газпромнефть-снабжение», а также сам «КАМАЗ», «Старлайн», «Глобалтрак лоджистик», «Магнит», оператор дороги «Автодор» и другие структуры.

Известно, что проект «Беспилотные логистические коридоры» курируется первым вице-премьером России Андреем Белоусовым, а отвечать за его реализацию будет Минтранс. Как сообщает ТАСС, «впервые в мире» российские перевозчики будут доставлять грузы беспилотниками при взаимодействии с электронными сервисами «умной дороги».

Сообщается, что к эксплуатации на М-11 допустят беспилотники, признанные соответствующими требованиям безопасности — соответствующие проверки проводит ФГУП «НАМИ». Кроме того, в отношении таких машин МВД внесло запись об отношении транспорта к беспилотному. Пока все необходимые процедуры выполнила только компания «КАМАЗ». В Минтрансе подчёркивают, что, несмотря на важность внедрения передовых технологий, приоритетом остаётся обеспечения безопасности участников дорожного движения. Так, эксплуатация беспилотников, не соответствующих требованиям российских законов, в том числе в рамках особых правовых режимов, недопустима.

Выход беспилотных машин на трассу М-11 уже готовят и другие компании. Известно о намерении выхода на маршрут «Сберавтотеха», чья техника уже тоже сертифицирована в «НАМИ». Кроме того, в РФ испытания проводят и другие компании — например, в апреле начались испытания грузовика «Урал», не имеющего даже кабины.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, рынок IT, интересности из мира хай-тек, окружающая среда, разработка и производство электроники, российская наука и промышленность, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: камаз, беспилотные машины, беспилотные автомобили, беспилотник, россия
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