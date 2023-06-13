$666 млн за пять дней и 276 млрд убитых демонов: Blizzard похвасталась дьявольскими успехами Diablo IV и достижениями игроков

Фэнтезийный ролевой экшен Diablo IV от Blizzard Entertainment уже заслужил себе звание самой быстро продаваемой игры в истории компании, а теперь закрепил этот успех новым достижением.

Как стало известно, за пять дней с момента премьеры 6 июня глобальные продажи Diablo IV превысили $666 млн. Это рекорд (как по количеству реализованных копий, так и в денежном эквиваленте) для Blizzard.

Суммарно за упомянутый период покупатели уже наиграли более 276 млн часов (это более 30 тыс. лет) и отметились другой занимательной статистикой:

убили 276 млрд демонов (с момента запуска раннего доступа), что почти в 35 раз больше населения Земли;

погибли более 316 млн раз (более 5 млн пало от рук Мясника);

объединились в группы с друзьями более 166 млн раз;

163 человека достигли сотого уровня в хардкорном режиме, где смерть окончательна.

В Blizzard подчёркивают, что успешный запуск — это только начало. Будучи игрой-сервисом, Diablo IV получит обширную пострелизную поддержку, включая контентные сезоны и как минимум два аддона.

Diablo IV вышла на PC (Battle.net), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, но не в России и Республике Беларусь. Игра поддерживает кроссплей, перенос прогресса, кооператив на четверых и (только на консолях) разделённый экран для двоих.