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Новые Mac Pro не поддерживают дискретные видеокарты, хотя имеют шесть слотов PCIe 4.0

Хотя корпуса новых настольных компьютеров Mac Pro на чипах Apple M2 Ultra имеют достаточно места для размещения полноразмерных дискретных видеокарт, да и на материнской плате имеется шесть слотов PCIe 4.0 x16 (из них четыре работают в режиме x8), желающим подключить дополнительные GPU эти слоты не пригодятся — соответствующее железо просто не поддерживается.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Как сообщили представители Apple в одном из интервью, архитектура M2 Ultra предусматривает использование унифицированной оперативной памяти, поэтому непонятно, как в эту систему можно подключить дополнительный GPU и «сделать это так, чтобы решение было оптимизировано для наших систем». Новые Mac Pro сразу разрабатывались с учётом использования однокристальных платформ Apple M2 Ultra, оснащённых мощными интегрированными 60- или 72-ядерными GPU.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Чип обеспечивает GPU доступ к унифицированной памяти Mac Pro, объём которой может составлять 64, 128 или 192 Гбайт. Apple утверждает, что в результате её интегрированные GPU способны в нужный момент получать намного больше видеопамяти, чем любая видеокарта для рабочих станций, имеющая лишь 32 или 48 Гбайт. Как заявил старший вице-президент Apple Джон Тернус (John Ternus), хотя 192 Гбайт оперативной памяти меньше, чем 1,5 Тбайт, предлагавшиеся в модели Mac Pro 2019 года, но это намного больше, чем имел когда-либо любой GPU.

Тем не менее, отсутствие поддержки сторонних видеокарт может навредить репутации продукта, поскольку GPU NVIDIA, например, активно используются для тренировки ИИ-алгоритмов. На соответствующий вопрос представитель Apple ответил, что NVIDIA действительно хорошо справляется с подобной задачей, но в Apple хотели сфокусироваться на самых важных для своих клиентов функциях и хорошо справляются с этой задачей. При этом подчёркивалось, что «вещи, которые мы можем делать с нашей унифицированной архитектурой и с нашими M2 Ultra — это вещи, которые больше не может делать никто».

Хотя Mac Pro не поддерживает применение дискретных видеокарт, слоты PCIe Gen 4 можно использовать, например, для подключения сетевых карт или накопителей. Это улучшит возможности Mac Pro при работе с большими массивами аудио- и видеоматериалов при редактировании в сравнении в сравнении с более компактными и доступными Mac Studio.

Продажи новых Mac Pro начнутся уже сегодня, они будут стоить от $6999. Впрочем, с максимальными характеристиками цена может превысить $12 тыс.

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Рубрики: Новости Hardware, корпуса, настольные компьютеры, рынок IT, интересности из мира хай-тек, разработка и производство электроники,
Теги: apple, mac pro, компьютер, чипсет, видеокарта
apple, mac pro, компьютер, чипсет, видеокарта
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