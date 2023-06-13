Apple не сможет продавать AR-гарнитуру Vision Pro в Китае под этим названием из-за Huawei

Представленная недавно AR-гарнитура Apple Vision Pro стоимостью $3499 может столкнуться с трудностями при выходе на китайский рынок — у Apple могут возникнуть проблемы с торговой маркой, потому как имя Vision Pro в Китае зарегистрировала компания Huawei ещё пару лет назад.

Как сообщает портал SCMP, китайская компания зарегистрировала в местном патентном ведомстве CNIPA торговую марку Vision Pro в 2021 году для широкого спектра категорий товаров и сервисов, включая VR-гарнитуры и носимые дисплеи. Заявка была подана ещё в 2019 году, а в 2021-м компании предоставили исключительные права на использование торговой марки Vision Pro на следующие 10 лет, до 27 ноября 2031 года. Такая правовая основа сулит Apple немалые проблемы при продвижении в Китае собственной AR-гарнитуры. Как ожидается, её начнут продавать в следующем году, сначала в США, а потом и в других странах.

При этом Vision Pro фактически первый действительно новый продукт Apple за минувшее десятилетие. По мнению главы Apple Тима Кука (Tim Cook), его появление знаменует новую эру в компьютерных технологиях. Как сообщает SCMP со ссылкой на китайские юридические агентства, у Huawei имеется полное право инициировать в Китае судебный иск против Apple за продвижение своей гарнитуры.

Впрочем, Huawei, и без того давно находящаяся в центре торговой войны между Китаем и США, может повременить с претензиями либо потребовать компенсации уже после того, как продукт появится на рынке. Huawei, весьма успешно конкурировавшая с Apple на рынке смартфонов до введения в отношении неё санкций со стороны США, в своё время уже выпустила некоторые потребительские продукты под торговой маркой Vision, включая очки Vision Glass в прошлом декабре, а также смарт-телевизоры серии Vision.

Две компании уже участвовали в судебной тяжбе друг с другом — в 2021 году Apple не удалось заставить Huawei отказаться от использования имени MatePod. В Apple утверждали, что имя чрезвычайно походило на названия её собственных продуктов, вроде iPod, EarPods и AirPods.

Эксперты не исключают, что теперь Apple может прибегнуть к уже опробованной практике использования другого названия — в 2016 году швейцарский производитель часов Swatch смог заблокировать использование торговой марки iWatch в Великобритании, после чего в Купертино приняли решение зарегистрировать Apple Watch. Например, теперь компания вполне может зарегистрировать в Китае торговую марку Apple Vision, поскольку само слово Apple хорошо узнаваемо именно в контексте деятельности компании, а слово Vision вряд ли будет защищаться судом, поскольку оно не является «отличительным».