Возвращение к корням с подвохом: 8 минут геймплея Assassin’s Creed Mirage оставили у фанатов смешанные впечатления

За четыре месяца до релиза приключенческий боевик Assassin’s Creed Mirage не удостоился ни одной по-настоящему показательной геймплейной демонстрации, однако на прошедшей 12 июня презентации Ubisoft Forward этот просчёт исправили.

События Assassin’s Creed Mirage развернутся в Багдаде образца девятого века, за 20 лет до Valhalla и за 300 лет до оригинальной Assassin’s Creed. Игрокам в роли юного Басима ибн Исхака предстоит пройти путь от уличного вора до мастера-ассасина.

Обнародованный в рамках Ubisoft Forward геймплейный отрывок продолжительностью почти 8 минут демонстрирует кошки-мышки со стражниками, социальный и боевой стелс, открытые противостояния, выслеживание цели и её устранение.

Зрители по большей части остались довольны увиденным: заявленное Ubisoft на анонсе возвращение к корням (акцент на стелсе, бесшовный паркур, орлиное зрение) пришлось по душе фанатам, как и убийства с одного удара скрытым клинком.

Что понравилось далеко не всем игрокам, так это некоторые модификации классической формулы: например, аналог умения «Цепь убийств» (возможность устранить трёх врагов, буквально телепортируясь между ними) или ручной орёл из Origins.

Помимо геймплейного фрагмента, на Ubisoft Forward был представлен новый сюжетный трейлер Assassin’s Creed Mirage. Двухминутный ролик проливает свет на начало пути Басима с Орденом Незримых.

Релиз Assassin’s Creed Mirage ожидается 12 октября в версиях для PC (Epic Games Store, Ubisoft Connect), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также сервиса Luna. В России игра продаваться не будет, но получит текстовый перевод на русский.