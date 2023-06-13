Выручка производителей оборудования для выпуска чипов упадёт на 10 % в этом году

В прошлом году эхо пандемии с точки зрения стимулирования спроса на полупроводниковые компоненты ощущалось гораздо сильнее, чем в текущем, поэтому производители оборудования для обработки кремниевых пластин смогли увеличить свою выручку на 9 % до рекордных $120 млрд, но в этом году рост должен смениться пропорциональным снижением, как считают эксперты Counterpoint Research.

По данным авторов исследования, макроэкономический спад, колебания валютных курсов, нехватка компонентов и перебои в логистике не помешали производителям профильного оборудования по итогам прошлого года продемонстрировать рост выручки на 9 %. Спрос формировался производителями компонентов для систем искусственного интеллекта, Интернета вещей, высокопроизводительных систем, автомобилей и сетей связи 5G.

Пятёрка лидеров рынка в сегменте профильного оборудования смогла выручить рекордные $95 млрд. Прошлый год ознаменовал собой завершение трёхлетнего периода роста выручки производителей оборудования для обработки кремниевых пластин, как считают аналитики Counterpoint Research, поскольку в этом году выручка должна снизиться на 10 % до $108,45 млрд. Чуть лучше рынка в целом выступят поставщики оборудования для работы с EUV-литографией, поскольку спрос на передовые техпроцессы остаётся на высоком уровне.

По крайней мере, если свои планы по введению в строй новых мощностей по выпуску чипов с использованием технологических норм от 7 до 4 нм включительно компания TSMC пересмотрела в сторону задержки, то капитальные затраты по освоению 3-нм техпроцесса остаются на том же уровне, что и в начале года.

Что характерно, в долларовом выражении рынок оборудования для обработки кремниевых пластин по итогам прошлого года всё же сжался на 8 %, поскольку японская и европейская валюты сильно обесценились, а в этих регионах немало крупных поставщиков оборудования. Спрос на такое оборудование, по мнению авторов прогноза, вернётся лишь в 2024 году, а в сегменте решений для производства микросхем памяти он начнёт приходить в норму во второй половине текущего.