Activision Blizzard подтвердила, что Diablo IV и Call of Duty: Modern Warfare 3 появятся в Game Pass, но не сразу

В преддверии ожидаемого на этой неделе закрытия сделки Microsoft и Activision Blizzard на $68,7 млрд американский издатель обнадёжил всех, кто ждёт его игры в подписке Game Pass.

Как передаёт Activision Blizzard, планов на добавление до конца 2023 года в библиотеку Game Pass таких хитов, как фэнтезийный ролевой экшен Diablo IV или шутер Call of Duty: Modern Warfare 3, у компании нет.

Впрочем, уже после закрытия сделки (судя по формулировке, в успешном исходе дела издатель не сомневается) Xbox и Activision Blizzard возьмутся за работу по расширению аудитории игр последней.

«Мы ожидаем, что начнём добавлять игры в Game Pass на протяжении следующего года», — заявили в Activision Blizzard. Конкретные проекты, за исключением Diablo IV и Modern Warfare 3, компания не назвала.

Из-за необходимости получить одобрение регулирующих органов всех основных стран процесс присоединения Activision Blizzard к Microsoft растянулся на 20 месяцев. Окончание эпопеи запланировано на ближайшую пятницу, 13 октября.