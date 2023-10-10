Квартальная прибыль Samsung Electronics обвалилась в пять раз на фоне кризиса на рынке памяти

Высокая степень зависимости выручки Samsung Electronics от ситуации на рынке микросхем памяти, как отмечает Reuters, формирует у отраслевых аналитиков не самые оптимистичные ожидания в отношении динамики операционной прибыли этой компании. Как ожидается, в прошлом квартале данный показатель сократился на 80 % в годовом сравнении до $1,56 млрд. Другими словами, это в пять раз меньше, чем в третьем квартале прошлого года.

Предварительные итоги третьего квартала компания Samsung Electronics подведёт в середине этой недели. По прогнозам аналитиков, в сегменте полупроводниковой продукции корейский гигант столкнулся по итогам третьего квартала с убытками в диапазоне от $2,2 до $2,96 млрд. Цены на память стремительно падали, а восстановление спроса происходило не так стремительно, как рассчитывали оптимисты. Беспрецедентное для Samsung решение сократить объёмы выпуска памяти повлекло снижение нормы прибыли, поскольку постоянные затраты остались на прежнем уровне или даже выросли, тогда как выручка от реализации продукции сократилась. Компания была вынуждена сокращать объёмы производства памяти как минимум дважды, во втором и третьем кварталах соответственно.

На складах клиентов в сегменте ПК и смартфонов до сих пор имеются излишки запасов памяти, поэтому производители устройств пока не торопятся возобновлять закупку новых партий микросхем памяти. Лишь к началу следующего года имеющиеся запасы микросхем памяти удастся реализовать, после чего клиенты производителей перейдут к новым закупкам.

В конце прошлого месяца, по данным KB Securities, компания Samsung Electronics получила первый в этом году заказ на поставку микросхем памяти от крупной компании из США, специализирующейся на создании центров обработки данных. Это позволяет надеяться, что этому примеру скоро последуют и другие компании, эксплуатирующие серверное оборудование. К сожалению, в сегменте ускорителей вычислений, которые используют память типа HBM новейших поколений, компания Samsung пока не может похвастать такими же рыночными позициями, как конкурирующая SK hynix, но прогресс в этой сфере наметился, поэтому и корейский гигант сможет заработать на буме систем искусственного интеллекта.

В сегменте мобильных устройств, где Samsung Electronics предлагает смартфоны, планшеты и носимую электронику, компании в третьем квартале удалось получить операционную прибыль в размере около $2,2 млрд, как ожидают аналитики. Представленные Samsung складные смартфоны нашли себе место в премиальном сегменте, что позволило отчасти компенсировать общее плачевное положение дел на рынке смартфонов.