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Samsung тоже пристыдила Apple за отсутствие поддержки современных протоколов для SMS в iOS

Samsung выпустила видео в поддержку кампании #GetTheMessage, которую запустила Google в качестве призыва Apple внедрить на своих устройствах поддержку сообщений формата RCS или Rich Communication Services.

Источник изображения: youtube.com/@SamsungUS

Источник изображения: youtube.com/@SamsungUS

Формат RCS, позиционируемый как преемник SMS, является кроссплатформенным протоколом, перенявшим многие функции современных мессенджеров — они есть и у Apple iMessage, но поддержка RCS в iPhone отсутствует. В своём видео под названием «Зелёные и синие пузыри хотят быть вместе» Samsung обыграла историю шекспировских Ромео и Джульетты: в чате iMessage отправленные с iPhone сообщения выводятся на синем фоне, а сообщения с Android-смартфонов — на зелёном.

В США, где много владельцев и iPhone, и смартфонов под Android, проблема проявляется особенно ярко. У Apple, конечно, есть все основания сохранять привязку своих пользователей к собственной экосистеме, но в перспективе компания может оказаться вынужденной сменить стратегию — этого требует, в частности, европейский «Закон о цифровых рынках» (DMA). Сейчас европейские чиновники проводят расследование, подпадает ли iMessage под действие нормы, которая обязывает разработчиков мессенджеров обеспечивать совместимость с другими системами сообщений.

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Рубрики: Новости Software, IM-клиенты,
Теги: samsung, apple, rcs
samsung, apple, rcs
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