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Выпуск 28-нм чипов в России планируется освоить к 2027 году, а к 2030-му подоспеет 14-нм техпроцесс

Минпромторг РФ рассчитывает, что в стране будет освоено серийное производство микропроцессоров по технологическим нормам 28 нм на 300-мм кремниевых пластинах к 2027 году. На это указывают данные планов развития индустрии микроэлектроники, которые на форуме «Микроэлектроника-2023» представил замглавы Минпромторга Василий Шпак.

Источник изображения: pixabay.com

Источник изображения: pixabay.com

Шпак напомнил, что слайд с аналогичными данными демонстрировался участникам рынка ещё весной 2022 года. Из документа следует, что в настоящее время отечественные предприятия могут производить полупроводниковую продукцию по нормам 130 нм, а в 2026 году они смогут освоить техпроцесс 65 нм. По данным «дорожной карты», власти рассчитывают, что к 2030 году российские полупроводниковые предприятия сумеют освоить выпуск микроэлектроники по нормам 14 нм.

«Вот она — наша "дорожная карта", когда наши технологии должны появиться не только с точки зрения освоения, а и с точки серийного выпуска. Мы ставим задачу полноценное серийное производство. Вот планы, насколько они сбудутся, во многом зависит от наших усилий», — приводит источник слова Василия Шпака.

Отметим, что техпроцесс 28 нм крупнейшие мировые производители освоили ещё в 2009-2010 годах. К примеру, процессоры Intel Core i3 первых поколений выпускались по техпроцессу 28 нм. В настоящее время наиболее передовые производители полупроводниковой продукции, как, например, тайваньская TSMC, работают над переходом к массовому выпуску чипов по техпроцессу 2 нм. В это же время крупнейший и наиболее современный из существующих отечественных производителей микроэлектроники в лице компании «Микрон» выпускает продукцию по техпроцессу 130 нм. По данным источника, более современные технологии сейчас есть в распоряжении завода «НМ-Тех», который был запущен на базе обанкротившегося «Ангстрема-Т». Однако публично известных данных касательно возможностей этого предприятия в открытых источниках обнаружить не удалось.

Добавим, что также на форуме «Микроэлектроника-2023» было объявлено, что в 2024 году на развитие отечественной микроэлектронной промышленности будет выделено госфинансирования на сумму 210 млрд рублей. Также было отмечено, что к 2030 году планируется достичь в данной области импортозамещения на уровне 70 %.

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Рубрики: Новости Hardware, разработка и производство электроники,
Теги: производство микросхем, полупроводники, россия
производство микросхем, полупроводники, россия
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