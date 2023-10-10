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iPhone по всему миру сами выключились ночью на несколько часов, а потом снова включились

От владельцев iPhone стали поступать сообщения о том, что одним утром они увидели экран ввода пароля на смартфоне, к чему привела его самостоятельная перезагрузка ночью. Самое странное, что данные о расходе заряда батареи показывают, что смартфон провёл в выключенном состоянии несколько часов. Судя по комментариям пользователей, это явление, похоже, не ограничивается новыми моделями. Пока загадочное поведение гаджетов Apple не получило разумного объяснения.

Источник изображений: 9to5mac.com

Источник изображений: 9to5mac.com

Пользователи отмечают, что Face ID не работает без предварительного ввода пароля из-за перезагрузки после отключения. История уровня заряда батареи наглядно показывает отсутствие энергопотребления в течении довольно продолжительного времени. Многочисленные владельцы iPhone, изучив историю расхода батареи в приложении «Настройки», увидели похожую картину. Пока пользователи сходятся на том, что данная ситуация — разовая и произошла у всех в одну конкретную ночь.

Журналист ресурса 9to5mac.com Зак Холл (Zac Hall) сообщает, что лично столкнулся с подобным поведением своего iPhone 15 Pro Max под управлением iOS 17.0.3. На его телефоне оптимизация заряда аккумулятора была выключена, а зарядка производилась с помощью MagSafe. Зак не заметил серьёзных проблем с работой смартфона или зависаний системы после ночного «перерыва в обслуживании». Он скептически отнёсся к тому, что iPhone действительно отключался на несколько часов только для того, чтобы снова включиться, однако затруднился найти вменяемое объяснение происшедшему.

Никакой информации от компании Apple по поводу данной ситуации не поступало. Заинтересовавшиеся владельцы могут проверить график уровня заряда батареи в приложении «Настройки», пункт «Аккумулятор», «Последние 24 часа».

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: apple, iphone, перезагрузка, отключение
apple, iphone, перезагрузка, отключение
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