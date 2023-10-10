Критики вынесли вердикт древнеегипетской глобальной стратегии Total War: Pharaoh

Накануне официального релиза сайты агрегаторов Metacritic и OpenCritic начали наполняться оценками древнеегипетской глобальной стратегии Total War: Pharaoh от болгарского офиса Creative Assembly (A Total War Saga: Troy).

К моменту публикации материала на Metacritic собралось 28 рецензий Total War: Pharaoh с рейтингом 76 из 100 %. На OpenCritic обзоров пока заметно меньше (всего 11), но средний балл тот же.

По сравнению с другими недавними релизами в рамках серии Total War: Pharaoh в грязь лицом не ударила. A Total War Saga: Troy в 2020-м заслужила от критиков 75 %, а Total War: Three Kingdoms годом ранее — 85 %.

Рецензенты похвалили историческую составляющую, насыщенную кампанию с широкими возможностями для настройки, ряд «многообещающих и подчас глубоких» новых идей, а также приятную графику.

В минусы проекту записали накладываемые антуражем ограничения масштаба, слабую проработку некоторых механик, небольшое разнообразие юнитов, недружелюбность по отношению к новичкам, проблемы с ИИ и обилие багов.

Большинство критиков сходятся во мнении, что Total War: Pharaoh получилась неплохой стратегией, которая придётся по душе фанатам жанра, тогда как наиболее требовательным поклонникам серии может показаться чересчур безопасной.

Total War: Pharaoh поступит в продажу 11 октября в 23:00 по московскому времени для Steam, а до Epic Games Store доберётся в начале 2024 года. В российском регионе игра будет недоступна и перевод на русский не получит.