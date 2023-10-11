В высоких ценах на батареи для электромобилей виновата торговая война США и Китая, заявил глава SK Group

Стоимость современного электромобиля примерно на 40 % определяется тяговыми батареями, и усилия учёных всего мира сейчас направлены на улучшение двух их критически важных характеристик: удельной ёмкости и себестоимости производства. Глава южнокорейской SK Group заявил, что в сохранении высоких цен на тяговые аккумуляторы опосредованно виновато противостояние США и Китая в торговой сфере.

Данные заявления прозвучали из уст председателя правления корейского конгломерата SK Group Чей Тэ Вона (Chey Tae-won) во время его визита в Париж, где 62-летний бизнесмен дал интервью агентству Bloomberg. Геополитическая напряжённость в отношениях Китая и США уже длительное время сдерживает скорость снижения цен на тяговые аккумуляторы, как убеждён глава конгломерата, в состав которого входит и SK On, выпускающая батареи для электромобилей. Если бы не этот фактор, то корейский производитель уже давно бы смог существенно снизить себестоимость тяговых батарей, как пояснил председатель правления SK Group.

Корейская компания решила активнее искать поставщиков сырья для производства тяговых аккумуляторов за пределами Китая, который доминирует на этом рынке. Представители SK On недавно побывали в Африке и Южной Америке, где искали возможности для заключения контрактов на поставку минералов для выпуска батарей, не сильно зависящих от Китая. Поясним, что непосредственно на территории КНР добывается лишь некоторая часть сырья, необходимого для выпуска литиевых аккумуляторов, но китайские компании контролируют многие месторождения за пределами страны. Кроме того, переработка этого сырья в удобную для выпуска батарей форму тоже сосредоточена в Китае.

В старые добрые времена, как пояснил Чей Тэ Вон, правила международной торговли были более однородными, а сейчас рынок сильно фрагментирован, и в каждом сегменте установлены свои собственные правила, затрудняющие международную кооперацию. Кроме того, по его словам, в вопросах борьбы с изменениями климата странам нужно проявлять больше солидарности, а не зацикливаться на протекционизме и геополитике.

На рынке полупроводниковых компонентов председатель правления SK Group не видит признаков полной победы над перепроизводством продукции, но приветствует решение властей США освободить SK hynix от необходимости согласовывать с американскими регуляторами поставку в Китай каждой партии оборудования для выпуска чипов. Каким образом память производства SK hynix попала в состав смартфонов Huawei, обойдя санкции, представитель корейского поставщика пояснить затрудняется. Скорее всего, какая-то компания-посредник просто выдала себя за конечного получателя продукции, а по факту перепродала память Huawei или её подрядчикам.

Глава SK Group обозначил и ещё одну проблему, характерную для полупроводникового рынка. Переход на каждый новый этап литографии становится всё более затратным, а потому экономическая выгода от освоения новых техпроцессов неизбежно уменьшается. Если раньше за счёт внедрения новой литографии можно было снизить себестоимость продукции на величину до 30 %, то теперь эта выгода меньше 10 %. Циклы на рынке памяти, которые приводят к просадке финансовых показателей SK hynix, становятся всё более длинными, но руководитель материнского конгломерата уверен, что в следующем году условия в этом сегменте улучшатся.