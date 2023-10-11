Тайваньские поставщики химикатов для производства чипов нацелились на рынок Европы

Принято считать, что быстрым прогрессом в строительстве совместного предприятия на юго-западе Японии компания TSMC, помимо прочего, обязана развитой местной экосистеме поставщиков профильного оборудования и компонентов. В Европе подобная сеть поставщиков не так развита, поэтому тайваньские компании готовятся начать освоение регионального рынка через локализацию производства.

По крайней мере, руководство тайваньской компании LCY Group, поставляющей химикаты для обработки кремниевых пластин, выражает готовность не только инвестировать в экономику Германии, но и в целом захватить рынок Европы. Ещё три тайваньских поставщика химических реагентов подобного назначения, по информации Financial Times, выразили готовность последовать примеру этой компании. Они уже снабжают продукцией компанию TSMC, а поскольку она собирается построить предприятие в Германии, вектор миграции тайваньских поставщиков был предопределён заранее.

По оценкам руководства LCY Group, европейские поставщики химикатов для полупроводниковой отрасли за долгие годы концентрации на зрелой литографии утратили конкурентные преимущества. Та же компания Infineon, по мнению тайваньского поставщика, значительно могла бы повысить уровень выхода годной продукции, переключившись на передовые химикаты тайваньского производства. В целом, для европейской полупроводниковой отрасли характерна концентрация на достаточно зрелой литографии, не ниже 10 нм, а потому существующая местная инфраструктура поставщиков тоже отстала от передовых технологических решений.

Компании Infineon Technologies, NXP Semiconductors и Bosch как раз выступят партнёрами TSMC по строительству предприятия в Германии, которое с 2027 года начнёт выпуск компонентов по их заказам. В Германии также появится производственный комплекс Intel стоимостью 30 млрд евро, а GlobalFoundries и STMicroelectronics построят совместное предприятие во Франции, а последняя в отдельности готова реализовать проекты на территории Италии и Германии. Другими словами, локализуемые тайваньскими производителями химикатов предприятия на территории Европы найдут рынок сбыта продукции без затруднений.

Ту же серную кислоту, применяемую для травления кремниевых пластин и их очистки, европейские производители вынуждены импортировать из Азии, поскольку местное сырьё не отвечает технологическим требованиям. Изопропиловый спирт, также применяемый на этом производстве, остаётся в дефиците на предприятиях Европы. К тому же, местные предприятия выпускают спирт довольно низкого качества и давно не модернизировались. В результате, европейская полупроводниковая промышленность вынуждена импортировать основную часть химикатов, необходимых для выпуска чипов.

Руководство LCY Group рассчитывает на поддержку властей Германии в рамках строительства своего локального предприятия. К тому же, существующие предприятия европейских производителей химикатов на волне реиндустриализации региона тоже начнут модернизироваться и расширяться.