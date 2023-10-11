Сегодня 11 октября 2023
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Тайваньские поставщики химикатов для про...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Тайваньские поставщики химикатов для производства чипов нацелились на рынок Европы

Принято считать, что быстрым прогрессом в строительстве совместного предприятия на юго-западе Японии компания TSMC, помимо прочего, обязана развитой местной экосистеме поставщиков профильного оборудования и компонентов. В Европе подобная сеть поставщиков не так развита, поэтому тайваньские компании готовятся начать освоение регионального рынка через локализацию производства.

Источник изображения: GlobalFoundries

Источник изображения: GlobalFoundries

По крайней мере, руководство тайваньской компании LCY Group, поставляющей химикаты для обработки кремниевых пластин, выражает готовность не только инвестировать в экономику Германии, но и в целом захватить рынок Европы. Ещё три тайваньских поставщика химических реагентов подобного назначения, по информации Financial Times, выразили готовность последовать примеру этой компании. Они уже снабжают продукцией компанию TSMC, а поскольку она собирается построить предприятие в Германии, вектор миграции тайваньских поставщиков был предопределён заранее.

По оценкам руководства LCY Group, европейские поставщики химикатов для полупроводниковой отрасли за долгие годы концентрации на зрелой литографии утратили конкурентные преимущества. Та же компания Infineon, по мнению тайваньского поставщика, значительно могла бы повысить уровень выхода годной продукции, переключившись на передовые химикаты тайваньского производства. В целом, для европейской полупроводниковой отрасли характерна концентрация на достаточно зрелой литографии, не ниже 10 нм, а потому существующая местная инфраструктура поставщиков тоже отстала от передовых технологических решений.

Компании Infineon Technologies, NXP Semiconductors и Bosch как раз выступят партнёрами TSMC по строительству предприятия в Германии, которое с 2027 года начнёт выпуск компонентов по их заказам. В Германии также появится производственный комплекс Intel стоимостью 30 млрд евро, а GlobalFoundries и STMicroelectronics построят совместное предприятие во Франции, а последняя в отдельности готова реализовать проекты на территории Италии и Германии. Другими словами, локализуемые тайваньскими производителями химикатов предприятия на территории Европы найдут рынок сбыта продукции без затруднений.

Ту же серную кислоту, применяемую для травления кремниевых пластин и их очистки, европейские производители вынуждены импортировать из Азии, поскольку местное сырьё не отвечает технологическим требованиям. Изопропиловый спирт, также применяемый на этом производстве, остаётся в дефиците на предприятиях Европы. К тому же, местные предприятия выпускают спирт довольно низкого качества и давно не модернизировались. В результате, европейская полупроводниковая промышленность вынуждена импортировать основную часть химикатов, необходимых для выпуска чипов.

Руководство LCY Group рассчитывает на поддержку властей Германии в рамках строительства своего локального предприятия. К тому же, существующие предприятия европейских производителей химикатов на волне реиндустриализации региона тоже начнут модернизироваться и расширяться.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
GlobalFoundries готова удвоить производственные мощности в Германии, но рассчитывает на покрытие половины расходов субсидиями
GlobalFoundries требует от властей Германии равных привилегий с TSMC
TSMC объявила о строительстве завода в Германии за €3,5 млрд — он будет выпускать чипы от 12 до 28 нм
Samsung представила трекер SmartTag2 для отслеживания питомцев и вещей — его батареи хватит на 2 года
Строительство фабрики чипов Intel в Германии споткнулось о кадровый голод и дорогую электроэнергию
BYD стала крупнейшим производителем электромобилей в мире, обогнав просевшую Tesla
Рубрики: Новости Hardware, разработка и производство электроники,
Теги: tsmc, германия, европа, тайвань, производство микросхем
tsmc, германия, европа, тайвань, производство микросхем
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Групповое тестирование 42 видеокарт в Starfield: красный свет «зеленым» GPU 84
Выпуск 28-нм чипов в России планируется освоить к 2027 году, а к 2030-му подоспеет 14-нм техпроцесс 40
Большое обновление Windows 11 — расставляем точки над «i» 40
Cyclotech представил электролёт на катушках вместо пропеллеров 33

© 1997—2023 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Microsoft запустит ИИ-помощника в OneNote в ноябре — он будет создавать списки дел и обрабатывать заметки 18 мин.
Атмосфера северной глуши и зловещие тайны в релизном трейлере детективного приключения Kona II: Brume 2 ч.
YouTube стал блокировать просмотр видео в Microsoft Edge при активации строгой защиты от отслеживания 2 ч.
Bloober Team анонсировала для Layers of Fear загадочное сюжетное дополнение — оно выйдет в этом месяце и будет полностью бесплатным 2 ч.
Microsoft под давлением общественности передумала ограничивать хранение фотографий в OneDrive 3 ч.
Adobe показала ИИ-технологию Res-Up для качественного повышения разрешения у видео 4 ч.
Google каждый год платит Apple до $20 млрд, чтобы её поисковик оставался основным на iOS 4 ч.
Штат Юта подал в суд на TikTok за появление у детей зависимости 4 ч.
«Не буду играть, пока не починят»: патч 2.01 сломал пассивные навыки в Cyberpunk 2077, а CD Projekt RED исправлять положение не спешит 5 ч.
Облако CloudMTS признано безопасным для размещения банковских информационных систем 5 ч.
SpaceX Starlink станет доступен на обычных смартфонах для передачи текста, голоса и файлов 6 мин.
Amkor запустила во Вьетнаме огромный завод по упаковке чипов — он готов к сборке сложных системы из множества чиплетов 55 мин.
Colorful выпустила GeForce RTX 4060 и RTX 4060 Ti со скрытыми разъёмами питания 2 ч.
Acer заявила о росте продаж ноутбуков и ПК в третьем квартале — игровое направление показало себя лучше всех 3 ч.
Глобальный рынок ноутбуков резко вырос во втором квартале, а в 2024 году вернётся к допандемийному уровню 3 ч.
Micron запустила массовое производство DDR5 по самому передовому техпроцессу 1β — скорость до 7200 МТ/с 4 ч.
В России появилась Ассоциация промышленного майнинга 4 ч.
ABB одобрила применение никель-цинковых аккумуляторов ZincFive в своих ИБП 5 ч.
Nokia установила новый рекорд скорости при трансокеанской передаче данных — 800 Гбит/с на одной длине волны 5 ч.
Untether AI выпустила ИИ-ускоритель tsunAImi tsn200 с производительностью 500 TOPS 5 ч.