«Не буду играть, пока не починят»: патч 2.01 сломал пассивные навыки в Cyberpunk 2077, а CD Projekt RED исправлять положение не спешит

Вышедший на прошлой неделе патч 2.01 для ролевого боевика Cyberpunk 2077 от студии CD Projekt RED принёс с собой не только улучшения и исправления, но и новую головную боль для игроков.

Как выяснили геймеры с Reddit и официального форума CD Projekt RED, после обновления 2.01 в Cyberpunk 2077 перестали корректно функционировать многие пассивные навыки.

По словам пользователя Dibilowas с Reddit, проблема наблюдается как на ПК, так и консолях, с установленными модификациями и без них. Энтузиаст опрашивал знакомых и заглядывал на случайные стримы по Cyberpunk 2077.

В качестве доказательства своих слов Dibilowas показал ролик (см. выше) с демонстрацией работы пассивных навыков из веток «Киллер» и «Синоби», которые функционировали в версии 2.0, но перестали после обновления до 2.01.

При этом некоторые пользователи отметили, что часть сломавшихся «пассивок» не работает ещё со времён крупного обновления 2.0, которое включало масштабную переработку умений и деревьев навыков.

CD Projekt RED ситуацию пока не комментировала, а недовольство среди геймеров нарастает. «Наверное, не буду играть, пока не починят. Надеюсь, больше людей заговорит об этом, чтобы кто-то в CDPR заметил», — поделился Shybeams.

Cyberpunk 2077 вышла в декабре 2020 года и продолжает получать патчи. В то же время дополнение Phantom Liberty и версия 2.0 стали последними крупными обновлениями для игры — CD Projekt RED готовится переключаться на сиквел.