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В России появилась Ассоциация промышленного майнинга

В России создали Ассоциацию промышленного майнинга (АПМ), которая стала первым объединением такого профиля в стране. Учредителями ассоциации стали компании Bitriver, «Интелион майн», Promminer, «Стелла» и «Сибстройкапитал», занимающиеся поставками оборудования и предоставлением мощностей для добычи криптовалют. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление директора по взаимодействию с госорганами компании Bitriver Олега Огиенко, который возглавил АПМ.

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

Источник отмечает, что инициативу создания ассоциации поддержали в Госдуме РФ. «Хорошо, что игроки объединяются, чтобы отстаивать свои интересы и предлагать свои варианты регулирования», — прокомментировал данный вопрос председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Учредители АПМ позиционируют объединение как первое подобное в России, но в стране уже давно действует аналогичная ассоциация более широкого профиля — Российская ассоциация криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ). В её состав также входят поставщики оборудования для промышленного майнинга, включая компанию Bitriver. «Пусть данная ассоциация сначала даст определение промышленного майнинга и скажет, что они в него вкладывают», — прокомментировал создание АПМ исполнительный директор РАКИБ Александр Бражников.

Основатель и генеральный директор Bitriver Игорь Рунец отметил, что АПМ была создана исходя из интересов и запросов отрасли. Он также добавил, что многие ключевые компании уже вступили в неё, тогда как другие участники рынка проявляют интерес к этому. Членами нового объединения могут быть юрлица и индивидуальные предприниматели, владеющие, управляющие дата-центрами или эксплуатирующие их для энергоёмких вычислений.

Источник изображения: Bitriver

Источник изображения: Bitriver

Под промышленным майнингом понимается новая отрасль в области добычи криптовалюты. Эксперт пояснил, что к ней относятся предприниматели, являющихся операторами дата-центров для майнинга с потребляемой мощностью более 5 МВт, потребляющих и оплачивающих электроэнергию по тарифу для бизнеса, а также осуществляющих легальный ввоз в страну и эксплуатацию в дата-центрах оборудования для майнинга.

АПМ намерена вести активный диалог с регуляторами и создать на территории России условия для развития белого майнинга. К примеру, в планы ассоциации входят ввод промышленного майнинга в правовое поле с прозрачным регулированием и установка промышленной общероссийской классификации видов экономической деятельности для майнинга, разработка отвечающего мировым стандартам налогообложения, а также создание и внедрение отраслевых, технологических и бизнес-стандартов.

Одно из ключевых направлений деятельности ассоциации связано с защитой добросовестных участников рынка от конкуренции со стороны серых и чёрных майнеров и борьба с недобросовестной конкуренцией во всех её проявлениях. Ещё одним важным вопросом является легальный ввоз оборудования для майнинга и подключение к энергетической инфраструктуре. Ассоциация предоставит майнерам и другим участникам отрасли платформу для коллективной защиты своих интересов и прав, а также сможет представлять членов объединения в разных ситуациях, в том числе во время споров и переговоров с третьими сторонами.

По оценке Bitriver, в этом году Россия заняла второе место на мировом рынке майнинга, уступив только США. Объём потребляемой энергии составляет около 1,5 ГВт. В результате роста отрасли в течение следующих трёх лет объём потребляемой энергии, по оценкам экспертов, может увеличиться до 5 ГВт. Отмечается, что к настоящему моменту отрасль уже фактически сформировалась и заметно усиливает финансовый и цифровой суверенитет России.

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Рубрики: Новости Hardware, Цифровые финансы,
Теги: майнинг, криптовалюта, россия
майнинг, криптовалюта, россия
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