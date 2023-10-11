Глобальный рынок ноутбуков резко вырос во втором квартале, а в 2024 году вернётся к допандемийному уровню

Аналитическая фирма TrendForce представила статистику по поставкам ноутбуков в этом году. Компания отметила резкий рост глобальных поставок ноутбуков во втором квартале, а также продолжение роста, пусть и с куда меньшими темпами, в третьей четверти года. А вот на четвёртый квартал аналитики спрогнозировали спад.

Во втором квартале глобальные поставки ноутбуков выросли до 42,52 млн штук, что на 21,6 % больше показателя предыдущего квартала. Тем не менее, по итогам всего первого полугодия было продано 77,5 млн ноутбуков, что на 23,5 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поскольку экономические перспективы двух основных рынков ноутбуков — США и Европы — отличаются неопределённостью, TrendForce прогнозирует, что в третьем квартале рост поставок был умеренным, на 3,8 % до 44,13 млн единиц. Всего в 2023 году, как полагают аналитики, поставки ноутбуков достигнут 163 млн единиц, что меньше на 12,2 % по сравнению с прошлым 2022 годом.

Поскольку рыночные запасы увеличились, а ожидаемое инфляционное давление начинает стабилизироваться, глобальные поставки ноутбуков могут восстановиться, считают в TrendForce. Аналитическая фирма прогнозирует, что в 2024 году темпы роста будут находиться в пределах 2–5 % в годовом сравнении, то есть поставки будут немного выше допандемического уровня.

Наблюдаемые в Китае проблемы с экономической ситуацией и уровнем занятости влекут за собой пессимистическую оценку развития рынка ноутбуков. В США, напротив, наблюдался уверенный рост спроса в 2023 году, хотя в 2024 году, как ожидается, рост будет умеренным. В Европе можно ждать возрождение потребительского спроса во второй половине года при условии улучшения экономического климата в целом. Наконец, в Юго-Восточной Азии на фоне растущего потребительского сегмента прогнозируется рост поставок, что говорит о небольшом ожидаемом росте продаж пользовательских моделей.