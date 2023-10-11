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Ubisoft похвасталась продажами Assassin's Creed Mirage и рассказала, сколько уличных котов игроки успели погладить за неделю

Приключенческий боевик с открытым миром Assassin's Creed Mirage стартовал лишь на прошлой неделе, а издательству Ubisoft и разработчикам из студии Ubisoft Bordeaux уже есть чем похвастаться.

Источник изображений: Ubisoft

Источник изображений: Ubisoft

Как стало известно, Assassin's Creed Mirage показала лучший старт среди игр Ubisoft текущего поколения консолей в плане количества проданных копий — само количество проданных копий компания при этом не раскрывает.

Ubisoft также сообщила, что по охвату аудитории Assassin's Creed Mirage оказалась на уровне Origins и Odyssey. До Valhalla новинка, судя по всему, не дотянулась — на релизе по количеству игроков она превзошла «Одиссею» вдвое.

Кроме того, Ubisoft поделилась статистикой игроков Assassin's Creed Mirage за первую неделю: геймеры суммарно провели 479 лет на крышах Багдада, совершили 60 млн прыжков веры и приласкали 1,2 млн уличных котов.

Напомним, события Assassin’s Creed Mirage разворачиваются за 20 лет до Valhalla в Багдаде образца девятого века. Игрокам в роли юного Басима ибн Исхака предстоит пройти путь от уличного вора до мастера-ассасина.

Assassin’s Creed Mirage позиционируется разработчиками как возвращение к корням в плане игрового процесса, размера карты и продолжительности. Такой подход пришёлся по душе не всем критикам.

Релиз Assassin’s Creed Mirage состоялся 5 октября на PC (EGS, Ubisoft Connect), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в сервисе Luna. В игре есть кот с «эмблемой ассасинов» на морде и трогательной историей.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Приключение, Xbox, PlayStation,
Теги: assassin's creed mirage, ubisoft, приключенческий экшен, продажи игр
assassin's creed mirage, ubisoft, приключенческий экшен, продажи игр
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