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TSMC тоже получила разрешение США на бессрочные поставки оборудования на свою фабрику в Китае

Власти Южной Кореи и представители компаний SK hynix и Samsung Electronics на этой неделе подтвердили, что данные производители памяти получили от властей США право бессрочно поставлять на свои предприятия в Китае оборудование, необходимое для их модернизации, без согласования каждой партии с американскими чиновниками. Аналогичную льготу получит и тайваньская компания TSMC, у которой функционирует предприятие в Нанкине.

Источник изображения: TSMC

Источник изображения: TSMC

По крайней мере, как утверждает The Wall Street Journal, льготный режим импорта оборудования TSMC сможет использовать на протяжении ещё одного года, и он сохранялся с октября прошлого года, когда соответствующие экспортные ограничения были введены властями США против Китая. Южнокорейские компании Samsung Electronics и SK hynix смогли получить статус «подтверждённых конечных пользователей» соответствующего оборудования, как поясняет источник. Между США и Южной Кореей в рамках данного соглашения был составлен список оборудования, которое обе компании имеют право ввозить в Китай без дополнительных согласований по каждой партии. Соответствующие договорённости не содержат упоминаний о конечном сроке их действия.

TSMC, которая заинтересована в возможности поставлять оборудование в Китай для модернизации своего предприятия в Нанкине, выпускающего 28-нм продукцию, особым режимом экспортного контроля пользуется с октября прошлого года, но осведомлённые источники поясняют, что он будет продлён ещё на год. Представители тайваньской стороны данную информацию никак не прокомментировали.

По оценкам CLSA Projects, компании Samsung и SK hynix с 2010 года вложили в свои предприятия на территории Китая около $40,7 млрд. При этом Samsung Electronics производит на территории КНР около 40 % всей памяти NAND, для SK hynix этот показатель достигает 30 %, а ещё она выпускает в этой стране до 45 % своей памяти типа DRAM. Если учесть, что Samsung, SK hynix и Micron во втором квартале контролировали сообща 96 % рынка DRAM и около 62 % мирового рынка NAND, их возможность продолжать выпуск памяти в Китае способна существенно влиять на весь мировой рынок. Именно из этих соображений власти США и предусмотрели послабления для корейских производителей памяти в сфере экспортного контроля.

Впрочем, те же эксперты CLSA поясняют, что нынешний благоприятный режим поставок оборудования в Китай для SK hynix и Samsung способен решить проблемы производителей от силы на два поколения технологий, но в дальнейшем обе компании неизбежно упрутся в эти экспортные ограничения при попытках модернизировать и расширить свои предприятия в Китае. Тем более, что нынешние послабления никак не отменяют ограничений, предъявляемых к планам компаний по расширению производства в Китае при получении американских субсидий на развитие локального производства в США. Площадь так называемых «чистых помещений» своих предприятий в Китае обе компании не смогут на протяжении десяти лет увеличивать более чем на 5–10 %, если согласятся получать от властей США субсидии на строительство локальных предприятий в их юрисдикции.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры, слухи, разработка и производство электроники,
Теги: tsmc, samsung, sk hynix, китай, санкции
tsmc, samsung, sk hynix, китай, санкции
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