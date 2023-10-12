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Роскомнадзор довёл до суда дела против Google, Spotify и ещё 10 компаний, которые не локализовали данные россиян

Мировой суд Таганского района Москвы зарегистрировал протоколы об административном правонарушении в отношении 12 иностранных компаний из-за их отказа локализовать данные россиян на территории страны, сообщило агентство «Интерфакс».

Источник изображения: Роскомнадзор

Источник изображения: Роскомнадзор

«В мировой суд участка №422 поступили протоколы в отношении Coinbase Ireland Limited, AIDA International, United Parcel Service Inc, Spotify AB, Airbnb, Inc., OOO Agoda Company Pte. Ltd., Ookla LLC, Google LLC, Molchanovs Pte Ltd, Proxima Beta Pte Limited, Freelancer International Pty Limited, MyHeritage Ltd. Заседания назначены на 16 октября и 9 ноября», — рассказали «Интерфаксу» в суде.

Тем, кто впервые привлекается к судебной ответственности за отказ локализовать данные россиян в РФ (ч.8 ст. 13.11), грозят штрафы до 6 млн рублей. Однако больше половины из этого списка, включая Ookla LLC, Google LLC, Spotify AB, Airbnb, United Parcel Service (UPS), привлекаются повторно. За повторное нарушение оператором, не выполнившим при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан России с использованием баз данных, находящихся на территории России. (ч.9 ст. 13.11 КоАП) грозит штраф в пределах от 6 до 18 млн рублей.

Ранее Роскомнадзоре сообщил о выполнении требования по локализации хранения персональных данных российских пользователей порядка 600 представительствами зарубежных компаний в России, включая Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking, LG.

Следует отметить, что в 2016 году за нарушение требования о локализации данных решением Таганского суда была заблокирована соцсеть LinkedIn.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: роскомнадзор, локализация, данные, россия, суд
роскомнадзор, локализация, данные, россия, суд
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