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CD Projekt RED в догоняющих: моддер уже исправил сломанные патчем 2.01 пассивные навыки в Cyberpunk 2077

Не успели пользователи ролевого боевика Cyberpunk 2077 пожаловаться на сломавшиеся после патча 2.01 пассивные навыки, как неполадку уже исправили. Но не разработчики из CD Projekt RED, а простой моддер.

Источник изображения: Steam (AuTuMnRoYaL)

Источник изображения: Steam (AuTuMnRoYaL)

Напомним, из-за возникшего в результате недавнего обновления бага в Cyberpunk 2077 перестали корректно функционировать многие пассивные навыки, а часть умений не работали ещё со времён выхода версии 2.0.

К проблеме привлекли внимание на форуме Reddit, и один из его участников решил взять дело в свои руки. Всего за пару дней пользователь MethodOfExhaustion (rmk1234 на Nexus Mods) сделал и выпустил мод, который решает проблему на ПК.

Источник изображения: Nexus Mods (rmk1234)

Источник изображения: Nexus Mods (rmk1234)

Суммарно мод rmk1234 чинит 16 пассивных навыков из всех пяти веток («Инженер», «Киллер», «Нетраннер», «Синоби», «Соло»). Умение «Нетраннер 60» моддеру не покорилось («оно сломано в принципе»). Остальные награды работают.

Моддер полагает, что проблема возникла из-за того, как игра применяет бонусы: «Они теперь полноценно сохраняют что-то, чего раньше не сохраняли. Это исправляет другой баг, который они стремились устранить, но выявило ошибку в логике».

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

В комментариях на Nexus Mods и Reddit пользователи благодарят rmk1234 (MethodOfExhaustion) за проделанную работу и сетуют на проблемный характер версии 2.01: «Этот патч принёс больше вреда, чем пользы».

Исправлениями от моддера, впрочем, дело не ограничится: на Reddit докладывают, что CD Projekt RED уже изучает проблему. Вероятно, её решение войдёт в состав одного из будущих обновлений Cyberpunk 2077.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Шутер, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation,
Теги: cyberpunk 2077, cd projekt red, ролевой экшен, шутер
cyberpunk 2077, cd projekt red, ролевой экшен, шутер
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