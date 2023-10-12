CD Projekt RED в догоняющих: моддер уже исправил сломанные патчем 2.01 пассивные навыки в Cyberpunk 2077

Не успели пользователи ролевого боевика Cyberpunk 2077 пожаловаться на сломавшиеся после патча 2.01 пассивные навыки, как неполадку уже исправили. Но не разработчики из CD Projekt RED, а простой моддер.

Напомним, из-за возникшего в результате недавнего обновления бага в Cyberpunk 2077 перестали корректно функционировать многие пассивные навыки, а часть умений не работали ещё со времён выхода версии 2.0.

К проблеме привлекли внимание на форуме Reddit, и один из его участников решил взять дело в свои руки. Всего за пару дней пользователь MethodOfExhaustion (rmk1234 на Nexus Mods) сделал и выпустил мод, который решает проблему на ПК.

Суммарно мод rmk1234 чинит 16 пассивных навыков из всех пяти веток («Инженер», «Киллер», «Нетраннер», «Синоби», «Соло»). Умение «Нетраннер 60» моддеру не покорилось («оно сломано в принципе»). Остальные награды работают.

Моддер полагает, что проблема возникла из-за того, как игра применяет бонусы: «Они теперь полноценно сохраняют что-то, чего раньше не сохраняли. Это исправляет другой баг, который они стремились устранить, но выявило ошибку в логике».

В комментариях на Nexus Mods и Reddit пользователи благодарят rmk1234 (MethodOfExhaustion) за проделанную работу и сетуют на проблемный характер версии 2.01: «Этот патч принёс больше вреда, чем пользы».

Исправлениями от моддера, впрочем, дело не ограничится: на Reddit докладывают, что CD Projekt RED уже изучает проблему. Вероятно, её решение войдёт в состав одного из будущих обновлений Cyberpunk 2077.