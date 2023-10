Бывший дизайнер BioWare рассказал, как Final Fantasy VII помогла сделать компаньонов в Baldur's Gate II запоминающимися

Ролевая игра Baldur’s Gate II: Shadows of Amn от BioWare заслужила культовый статус в том числе благодаря проработанным и прописанным компаньонам. Как выяснилось, сказать спасибо за это нужно Final Fantasy VII.

В разговоре с Rock Paper Shotgun бывший дизайнер и сценарист BioWare Джеймс Олен (James Ohlen) признал, что решил лучше проработать спутников в Baldur’s Gate II после игры в Final Fantasy VII (1997).

Идею ознакомиться с JRPG от Square Олену подкинул продюсер Interplay Дермот Кларк (Dermot Clarke), который во время одного из перекуров донёс до дизайнера, что по сравнению с Final Fantasy VII персонажи в Baldur’s Gate плоские и неинтересные.

«Я люблю конкуренцию, поэтому пошёл и поиграл в Final Fantasy VII. И, боже мой, по сравнению с этими персонажами наши выглядят как вырезанные из картона. Это ужасно», — вспоминает Олен.

В связи с этим BioWare решила вывести повествование в Baldur’s Gate II на новый уровень, прописав компаньонам личные истории и мотивации, сделав их больше похожими на настоящих людей, нежели на набор характеристик.

Олен находился под влиянием персонажей из JRPG от Square вплоть до Star Wars: Knights of the Old Republic, которая была частично вдохновлена Chrono Cross (и «Звёздными войнами», конечно).

После ухода из BioWare в 2019 году Олен основал студию Archetype Entertainment (принадлежит Wizards of the Coast), которая сейчас занята своим дебютным проектом — нелинейной научно-фантастической RPG.