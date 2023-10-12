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Утечка: целый час геймплея и первый обзор Marvel’s Spider-Man 2 попали в Сеть за неделю до релиза

До релиза супергеройского боевика Marvel’s Spider-Man 2 от Insomniac Games остаётся ещё больше недели, однако в Сеть уже просочился целый час геймплея из начала игры, а также её первый обзор от профильного издания.

Источник изображений: Sony Interactive Entertainment

Источник изображений: Sony Interactive Entertainment

Напомним, события Marvel’s Spider-Man 2 развернутся спустя 10 месяцев после финала Miles Morales, а противостоять знаменитым злодеям, включая Венома, будут сразу два Человека-паука — Питер Паркер и Майлз Моралес.

Записанный неизвестным ролик Marvel’s Spider-Man 2 длиной в час демонстрирует первые миссии (в том числе бой с боссом), открытый мир, прокачку и альтернативные костюмы. Также в Сеть попало видео с персонажем из прошлой игры.

Как это часто бывает с подобными утечками, оригинальное видео на сайте Vimeo быстро заблокировали по требованию Sony, однако его копию ещё можно найти, например, во «ВКонтакте» (раз, два). Осторожно, спойлеры:

Что касается преждевременного обзора Marvel’s Spider-Man 2, то тут отличилось издание GameXplain. Опубликованное раньше срока 48-минутное видео с обсуждением игры уже скрыли, но его содержание успели зафиксировать.

Обозреватели похвалили улучшенную боевую систему и побочные задания, остались под впечатлением от скорости загрузок и раскрыли время прохождения сюжета: от 18 до 25 часов. Игра заслужила второй наивысший рейтинг (Loved it) из восьми.

Marvel’s Spider-Man 2 выйдет 20 октября на PS5. Игра получит коллекционное издание за $230 с 48-сантиметровой фигуркой Венома и полный перевод на русский язык. Не нарушающие эмбарго рецензии ожидаются 16 октября.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Приключение, PlayStation,
Теги: marvel’s spider-man 2, insomniac games, sony interactive entertainment, приключенческий экшен
marvel’s spider-man 2, insomniac games, sony interactive entertainment, приключенческий экшен
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