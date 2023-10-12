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Европа дала Meta✴ сутки на отчёт о борьбе с дезинформацией и незаконным контентом в Facebook✴ и Instagram✴

Помимо владельца соцсети X Илона Маска (Elon Musk), суровое письмо от еврокомиссара по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретона (Thierry Breton) получил и глава Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg). Тезисы те же — удаление дезинформации со страниц принадлежащих компании соцсетей и ответ в течение 24 часов.

Тьерри Бретон. Источник изображения: europa.eu

Тьерри Бретон. Источник изображения: europa.eu

В своём письме европейский чиновник отметил области, в которых механизмы модерации контента на платформах Meta улучшились, но выразил обеспокоенность по поводу публикуемых дезинформации и дипфейков, сопровождающих израильские события. Марку Цукербергу напомнили, что европейский «Закон о цифровых услугах» (DSA) налагает на компанию конкретные обязательства в отношении модерации контента, и призывали обеспечить эффективность систем. Неисполнение требований DSA грозит нарушителю штрафом в размере до 6 % общего дохода компании, добавил господин Бретон.

В этой связи еврокомиссар попросил Цукерберга «незамедлительно» сообщить в его ведомство о мерах, которые Meta приняла для борьбы с дипфейками и дезинформацией. Примечательно, что на этот раз для своего обращения Тьерри Бретон воспользовался не соцсетью X, а её альтернативой — платформой микроблогов Bluesky, созданной основателем Twitter Джеком Дорси (Jack Dorsey), регистрация в которой пока доступна только по приглашениям.

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Рубрики: Новости Software, Социальные сети,
Теги: me, dsa, европа
me, dsa, европа
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✴ Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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