Европа дала Meta✴ сутки на отчёт о борьбе с дезинформацией и незаконным контентом в Facebook✴ и Instagram✴

Помимо владельца соцсети X Илона Маска (Elon Musk), суровое письмо от еврокомиссара по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретона (Thierry Breton) получил и глава Meta ✴ Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg). Тезисы те же — удаление дезинформации со страниц принадлежащих компании соцсетей и ответ в течение 24 часов.

В своём письме европейский чиновник отметил области, в которых механизмы модерации контента на платформах Meta ✴ улучшились, но выразил обеспокоенность по поводу публикуемых дезинформации и дипфейков, сопровождающих израильские события. Марку Цукербергу напомнили, что европейский «Закон о цифровых услугах» (DSA) налагает на компанию конкретные обязательства в отношении модерации контента, и призывали обеспечить эффективность систем. Неисполнение требований DSA грозит нарушителю штрафом в размере до 6 % общего дохода компании, добавил господин Бретон.