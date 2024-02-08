Выручка Arm превзошла ожидания инвесторов: акции взлетели на 40 %

Компания Arm после выхода на биржу в США регулярно представляет свою финансовую отчётность, и минувшим вечером она опубликовала итоги своей деятельности в прошедшем квартале, который в её календаре относился к третьей четверти 2024 фискального года. Результаты превзошли ожидания рынка, а прогнозы на текущий квартал дополнительно способствовали росту котировок акций Arm.

В пике, как отметили многие зарубежные СМИ, курс акций Arm по итогам публикации квартальной статистики взлетал на 41 %, но на момент подготовки этого материала к публикации рост в ходе дополнительной сессии составил 19,85 %, а основную сессию закрыл приростом на 5,52 % до $77,01 за акцию. Квартальная выручка компании выросла на 14 % до рекордных $824 млн, превзойдя ожидания аналитиков, причём $470 млн из этой суммы были обеспечены роялти — на данном направлении выручка Arm тоже обновила рекорд, увеличившись на 11 % год к году. Ссылаясь на данные WSTS, руководство Arm отмечает, что полупроводниковая отрасль растёт с февраля 2023 года, когда был достигнут локальный минимум, поэтому и выручка компании демонстрирует тенденцию к росту.

Рост выручки от роялти Arm объясняет не только некоторым оживлением рынка смартфонов, но и экспансией более современной архитектуры Armv9, которая подразумевает более высокие ставки отчислений и большее количество ядер в пересчёте на одно устройство. Одновременно процессоры с архитектурой Arm набирают популярность в серверном и автомобильном сегментах, что также увеличивает суммы средств от лицензионных поступлений. Непосредственно выручка от продажи лицензий Arm в прошлом квартале выросла на $354 млн, увеличившись на 18 % год к году. За период компании удалось заключить пять новых лицензионных соглашений. Всего по итогам квартала Arm располагала 27 клиентами, использующими схему лицензирования «Arm Total Access», последовательно это количество выросло с 20 штук. По схеме «Flexible Access» количество лицензиатов последовательно выросло с 212 до 218 штук.

Операционная прибыль компании в годовом сравнении выросла на 17 % до $338 млн. Норма операционной прибыли оставалась на уровне 40 %, общая норма прибыли превышала 95 %. Всего за третий календарный квартал прошлого года клиентами Arm было отгружено 7,7 млрд процессоров с соответствующей архитектурой. Это на 3 % меньше, чем годом ранее, но затоваривание в сегменте смартфонов было отчасти компенсировано ростом поставок чипов в автомобильном сегменте. Важно, что последовательно количество отгруженных клиентами процессоров выросло в третьем квартале на 8 %, свидетельствуя о начале восстановления спроса. За всё время деятельности компании количество отгруженных клиентами процессоров превысило 280 млрд штук.

В текущем квартале Arm рассчитывает выручить от $850 до $900 млн, что также превышает ожидания аналитиков. Операционные расходы планируется удержать в рамках $490 млн. По итогам всего фискального года, который завершится к апрелю, Arm планирует выручить от $3,15 до $3,2 млрд, а операционные расходы удержать в пределах $1,7 млрд. За предыдущий фискальный год клиентам Arm удалось отгрузить 30,6 млрд процессоров. Процессоры для смартфонов сейчас формируют выручку Arm не более чем на треть, и это показывает успех компании в диверсификации своей деятельности. В сегменте центров обработки данных и автомобильном компания продолжает укреплять свои позиции. Китайское дочернее предприятие обеспечило до 25 % выручки Arm в прошедшем квартале. Как подчеркнул на отчётном мероприятии глава Arm Рене Хаас (Rene Haas), все развиваемые компанией на протяжении предыдущих нескольких лет стратегии начали приносить свои плоды, и успешные результаты двух последних кварталов — это только начало восходящего тренда.