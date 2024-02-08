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Зарядить электромобиль за 8 минут: Huawei установит в Китае 100 тыс. зарядных станций на 600 кВт

На китайском рынке уже встречаются модели электромобилей, чьи тяговые батареи позволяют восполнить заряд с 0 до 80 % за 15 минут или чуть больше, поэтому актуальность развития сети скоростных зарядных станций возрастает. Huawei до конца текущего года собирается установить в Китае 100 000 зарядных станций, позволяющих за секунду восполнять 1 км запаса хода. Среднестатистический электромобиль они позволят зарядить за 8 минут.

Источник изображения: Huawei Technologies

Источник изображения: Huawei Technologies

Как поясняет Nikkei Asian Review, при расчёте времени зарядки в данном случае берётся средняя ёмкость тяговой батареи 80 кВт‧ч и благоприятные погодные условия вроде достаточно тёплой погоды, поскольку подготовка батареи к зарядке в холодное время увеличивает продолжительность процесса. В Китае по состоянию на конец ноября находилось более 11 000 зарядных станций Tesla Supercharger, но их предельная мощность в этой стране не превышает 250 кВт, поэтому при тех же начальных условиях на зарядку батареи электромобиля указанной ёмкости уходит почти 20 минут.

Huawei свои скоростные зарядные станции наделяет мощностью 600 кВт и жидкостной системой охлаждения. Компания утверждает, что её многолетний опыт в создании базовых станций сетей связи позволяет ей разрабатывать зарядные станции, устойчивые к любым атмосферным и погодным условиям. Huawei не является единственной компанией, предлагающей в Китае зарядные станции сопоставимой мощности. В августе, например, компания XPeng начала установку нескольких сотен зарядных станций мощностью 480 кВт.

Важно, что зарядные станции Huawei позволят подключаться к ним владельцам электромобилей любых марок, тогда как зарядные станции Tesla в Китае позволяют это сделать только в 20 % случаев. Впрочем, среди устанавливаемых Huawei и её партнёрами зарядных станций будут и менее мощные модификации, рассчитанные максимум на 250 кВт. Пока Huawei собирается ограничить профильную деятельность на китайском рынке, но при наличии спроса готова выйти и за пределы КНР.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, блоки питания, адаптеры, источники питания,
Теги: huawei, huawei technologies, зарядная станция, электромобиль, китай
huawei, huawei technologies, зарядная станция, электромобиль, китай
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