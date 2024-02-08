Meta✴ и TikTok не захотели оплачивать ЕС надзор за самими собой

Meta✴ и TikTok решили оспорить сборы, которые они в соответствии с «Законом о цифровых услугах» (DSA) должны выплачивать Евросоюзу на обеспечение его требований в отношении модерации контента. Иными словами, соцсети должны самостоятельно финансировать надзор за самими собой, и им это не нравится.

Размер сбора составляет 0,05 % от величины прибыли компании, и руководство Meta✴ недовольно тем, что с неё требуют €11 млн, а её убыточные конкуренты не будут платить ничего. В TikTok выразили несогласие с методикой подсчёта её пользователей, согласного которой взнос платформы должен составить €3,9 млн.

«Мы не согласны с методологией, используемой для расчёта этих сборов. В текущий момент компании, показавшие убытки, не должны платить, даже если у них большая база пользователей, или [они] представляют собой большее регуляторное бремя — то есть одни компании не платят ничего, а другие платят непропорциональную долю от общей суммы», — заявил ресурсу The Verge представитель Meta✴ Бен Уолтерс (Ben Walters). «Мы не согласны со сбором и подадим апелляцию по ряду оснований, включая применение ошибочных оценок третьих лиц о числе наших ежемесячно активных пользователей как основы для расчёта общей суммы», — отметил представитель TikTok Морган Эванс (Morgan Evans).

В соответствии с DSA 20 компаний, попавших под определение «очень крупных онлайн-платформ» (Very Large Online Platforms — VLOP), будут финансировать надзор европейских чиновников за соблюдением правил модерации. Meta✴ и TikTok получили статус VLOP, потому что в Европе у них более 45 млн активных пользователей в месяц. DSA предполагает такое разделение затрат на надзор, чтобы компании с наибольшим количеством пользователей платили больше, если они не являются убыточными. Годовой бюджет на эти нужды по итогам минувшего года составил €45,2 млн — три четверти из них пришлись на Alphabet (€22,1 млн) и Meta✴ (€11 млн). Третьей по величине сбора стала TikTok с €3,9 млн. Размер сбора рассчитывался по ставке 0,05 % от прибыли за 2022 год, поэтому Amazon и X, скорее всего, от взносов освобождены. При этом X находится под официальным расследованием Еврокомиссии в связи с недостаточно эффективной, по версии ведомства, модерацией материалов, относящихся к израильскому конфликту.

В ответ на действия Meta✴ представитель Еврокомиссии заявил Barrons, что компании имеют право на апелляцию, но ведомство будет отстаивать свою позицию в суде; кроме того, все участники процесса выплатили сборы к 31 декабря. Amazon и немецкая торговая площадка Zalando также оспорили действие DSA, но их не устроили не размеры сборов, а сам статус VLOP. DSA вступил в силу в прошлом году, и нарушающие его компании должны привести свою деятельность в соответствие его требованиям к 17 февраля — нарушение закона грозит штрафом в размере 6 % от годового дохода компании или блокировкой её ресурсов в ЕС.