Ubisoft подтвердила, когда выйдут Star Wars Outlaws и Assassin’s Creed Codename: Red

Гендиректор Ubisoft Ив Гиймо (Yves Guillemot) в рамках отчёта компании за третий квартал текущего финансового года подтвердил сроки выхода двух горячо ожидаемых игр — Star Wars Outlaws и Assassin’s Creed Codename: Red.

Напомним, Star Wars Outlaws заявлена на 2024 год, однако со времён анонса прошлым летом игру ни разу не показывали. По данным инсайдера Тома Хендерсона (Tom Henderson), релиз запланирован на май, но возможны переносы.

Гиймо заявил, что релиз Star Wars Outlaws до сих пор входит в планы Ubisoft на 2024 года: боевик должен стать важной вехой для индустрии, учитывая привлекательность такой новаторской идеи, как «Звёздные войны в открытом мире».

Что касается Assassin’s Creed Codename: Red (кодовое название), то ролевой экшен с открытым миром в антураже феодальной Японии был подтверждён осенью 2022 года и, по слухам, должен выйти в конце 2024-го.

Assassin’s Creed Codename: Red Гиймо причислил к релизам следующего фискального года (с 1 апреля 2024-го по 31 марта 2025-го). Игры серии традиционно выходят осенью, так что проект ещё может успеть к премьере в 2024-м.

В отчёте также упоминается, что полный перечень игр, выходящих в следующем фискальном году, будет представлен в мае. Помимо Codename: Red и Star Wars Outlaws, в него входят условно-бесплатные The Division Resurgence и Rainbow Six Mobile.

Star Wars Outlaws создаётся для PC (Ubisoft Connect), PS5, Xbox Series X и S. Где выйдет Assassin’s Creed Codename: Red, пока не раскрывается, но предполагается, что игра станет частью платформы Assassin’s Creed Infinity (кодовое название).