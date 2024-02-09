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Капитализация Arm за день взлетела на 48 % и превысила $116 млрд

Публикация квартального отчёта, данные которого превысили ожидания аналитиков, позволила британскому разработчику процессорных архитектур Arm завершить вчерашнюю торговую сессию в США ростом котировок акций на 48 %. В итоге капитализация компании превысила $116 млрд, и оптимизм инвесторов также помог материнской корпорации SoftBank зафиксировать рост курса акций на 15,29 %.

Источник изображения: Arm

Источник изображения: Arm

Как поясняет CNBC, владеющая более 90 % акций Arm японская корпорация SoftBank номинально нарастила стоимость своих активов только за счёт роста курса первых на $34 млрд, хотя пока она не может их продавать из-за ограничений по условиям состоявшегося осенью IPO. Лишь в марте ограничения будут сняты, и тогда у SoftBank появится возможность заработать на продаже акций Arm. Ровно два года прошло с тех пор, как развалилась сделка NVIDIA по покупке Arm за $40 млрд. Если учесть, что сейчас капитализация последней превышает $116 млрд, можно говорить о выгодном для SoftBank решении выйти с акциями Arm на американскую биржу после неудачи с продажей этих активов NVIDIA.

Инвесторы демонстрируют высокий оптимизм в отношении дальнейших перспектив развития бизнеса Arm, поскольку курсовая стоимость акций компании почти в 90 раз превышает ожидаемый удельный доход в пересчёте на одну ценную бумагу. Для NVIDIA этот разрыв гораздо меньше, он не превышает 33 раз, но и акции этой компании за последний год выросли в цене более чем в три раза. Компания AMD на этом фоне может похвастать мультипликатором 46, занимая «золотую середину».

Корпорация SoftBank вчера тоже отчиталась лучше ожиданий, и первоначально её акции выросли в цене на 11,06 %, прибавив ещё несколько процентов сегодня с утра. По итогам прошлого квартала SoftBank впервые за четыре квартала получила прибыль в размере $6,36 млрд, превзойдя ожидания аналитиков почти в пять раз. Если в прошлом фискальном году инвестиционный фонд Vision Fund приносил SoftBank одни убытки, то в минувшем квартале он обеспечил прирост стоимости активов на сумму более $4 млрд.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: arm, softbank, акции, финансы, аналитика
arm, softbank, акции, финансы, аналитика
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