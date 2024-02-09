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Во французском офисе Huawei прошли обыски

Притеснения китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в странах Европы, лояльных по отношению к США, не ограничиваются исключением оборудования этой марки из национальных сетей связи. На этой неделе во французском офисе Huawei Technologies прошли обыски по делу о предполагаемых финансовых злоупотреблениях.

Источник изображения: Huawei Technologies

Источник изображения: Huawei Technologies

Поскольку обвинение пока не сформулировано официально, представители французских властей предпочли пояснить, что Huawei подозревается в широком спектре нарушений местного законодательства, начиная от коррупции и «торговлей влиянием», и заканчивая нецелевым использованием общественных средств. Представительство Huawei во Франции, располагающееся в пригороде Парижа, подтвердило Bloomberg факт проведения обысков в минувший вторник. Компания настроена на сотрудничество со следствием. Свой бизнес во Франции она ведёт более 20 лет, и до сих пор придерживалась принципа неукоснительного соблюдения законов.

В этой стране у Huawei имеются исследовательские центры, а недалеко от Страсбурга компания строит своё первое производственное предприятие за пределами Китая. Оно должно открыться к концу следующего года и наладить выпуск телекоммуникационного оборудования для европейского рынка. Предполагается, что предприятие обеспечит работой около 500 человек.

Франция не осталась в стороне от процесса вытеснения оборудования Huawei из своих сетей передачи данных. Если в 2019 году выручка компании на местном рынке достигала 1,4 млрд евро, то по итогам 2022 года она сократилась до 992 млн евро. В декабре представители Huawei отметили, что компания продолжает сотрудничество с отдельными операторами связи во Франции в сфере развития их сетей связи пятого поколения (5G).

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Рубрики: Новости Hardware, серверы, кластеры, суперкомпьютеры, промышленные и многопроцессорные компьютеры, сети и коммуникации, финансовые новости и аналитика,
Теги: huawei, huawei technologies, телекоммуникации, франция, обыск
huawei, huawei technologies, телекоммуникации, франция, обыск
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