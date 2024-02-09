Япония выделит $300 млн на разработку передовых полупроводников

Основанный в Японии консорциум Rapidus рассчитывает наладить производство 2-нм чипов на территории страны к 2027 году, но для достижения этой цели ему потребуется поддержка профильного исследовательского центра и коллег из американской корпорации IBM. На субсидирование исследовательского центра LSTC власти Японии решили выделить $300 млн сроком на пять лет.

Власти Японии, как отмечает Bloomberg, осознают важность фундаментальных исследований в сфере технологий полупроводникового производства и одновременно разделяют опасения частного бизнеса по поводу наличия высокого риска инвестиций в эту сферу. Государство готово частично взять на себя данные риски, предоставляя субсидирование деятельности основанного год назад исследовательского центра. В его задачи входит поиск передовых технологий производства полупроводниковых чипов, а также содействие разработке процессоров, использующих технологии искусственного интеллекта. Субсидии в размере $300 млн, выделяемые центру властями страны, подразумевают и содействие в освоении 2-нм технологии, помимо прочего.

Исследовательский центр будет усиливать кооперацию японских вузов в данной сфере, но одновременно привлекать и зарубежных разработчиков технологий. Возглавляет центр председатель совета директоров Rapidus Тэцуро Хигаси (Tetsuro Higashi), который ранее руководил компанией Tokyo Electron, специализирующейся на выпуске литографического оборудования. Министр экономики Японии Кэн Саито (Ken Saito) выразил надежду, что все эти усилия помогут усилить долгосрочную конкурентоспособность японской полупроводниковой промышленности на мировом рынке.