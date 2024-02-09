Samsung вряд ли начнёт выпускать 4-нм чипы в Техасе до конца года

Распределение средств по принятому в 2022 году в США «Закону о чипах» в основной своей части должно начаться ещё в текущем квартале, но потенциальных получателей субсидий такие сроки не совсем устраивают. Даже Samsung боится не уложиться в первоначальный график строительства в штате Техас нового предприятия по контрактному выпуску чипов.

Как сообщает Business Korea, в ходе регулярного заседания окружного суда в округе Вильямсон, где возводится новое предприятие Samsung Electronics, судья Билл Грейвелл (Bill Gravell) заявил, что связанный с производственной деятельностью персонал должен приступить к работе не позднее 1 июля текущего года. Власти штата Техас имеют право требовать от Samsung соблюдения определённого графика, поскольку предоставляли локальные субсидии независимо от федерального правительства. Представители Samsung Electronics заявили, что выполнению этого требования могут воспрепятствовать различные факторы, и начало работы персонала на новом предприятии в Техасе с 1 июля не может гарантироваться.

Как правило, привлечение персонала к подготовке производства чипов на новом предприятии осуществляется за шесть месяцев до фактического старта выпуска продукции. Если Samsung начнёт подготовительные работы позднее 1 июля, то начало выпуска 4-нм продукции может быть задержано до следующего года. Напомним, что TSMC задерживается со строительством своих предприятий в Аризоне отстаёт от первоначального графика минимум на год. По слухам, Intel тоже ждёт выделения субсидий от властей США, прежде чем продвинуться со строительством двух передовых предприятий в штате Огайо общей стоимостью $20 млрд. Пока нет официальных свидетельств наличия подобной задержки в случае с проектом Samsung в Техасе, но некоторая неопределённость сохраняется.

На строительство предприятия в Тейлоре, округ Вильямсон, Samsung Electronics собирается потратить $17 млрд. В прошлом году, однако, представители компании заявили, что собираются вложить на протяжении последующих 20 лет $24,5 млрд в развитие комплекса предприятий в Остине, а также $167,6 млрд на развитие предприятий в Тейлоре. В общей сложности за это время южнокорейской компанией на территории штата Техас может быть построено 11 предприятий по выпуску чипов.