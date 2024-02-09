Google по умолчанию собирается хранить переписку пользователей с Gemini три года

Google опубликовала на портале техподдержки разъяснение о пользовательских данных, которые собираются при взаимодействии с чат-ботом Gemini — это касается веб-интерфейса, а также переписки в приложениях для Android и iOS: по умолчанию она будет храниться три года.

Компания отмечает, что создатели аннотаций для искусственного интеллекта регулярно читают, размечают и иным образом обрабатывают диалоги с Gemini для улучшения сервиса. Журналы переписки «отключены» от учётных записей Google, но не уточняется, кто именно читает их — собственные сотрудники компании или сторонние подрядчики. Диалоги хранятся на серверах до трёх лет вместе со «связанными данными»: языком переписки, устройством пользователя и его местоположением.

В разделе «Мои действия» настроек учётной записи Google есть страница с активной по умолчанию опцией, которая отключает сохранение переписки с Gemini — здесь же можно вручную удалить все запросы и команды, ранее отданные приложениям Gemini. Но в компании предупредили, что даже при отключении записи журналов переписка с чат-ботом будет сохраняться на сроки до 72 часов — это поможет «обеспечить безопасность приложений Gemini и улучшать приложения Gemini». Поэтому Google просит пользователей не вводить в переписке с ИИ конфиденциальные данные или любую другую информацию, которую они не хотели бы показывать сотрудникам сервиса или использовать для улучшения продуктов компании, а также её технологий машинного обучения.

Обработка конфиденциальных данных генеративным ИИ сегодня является проблемной областью. OpenAI в минувшем году пришлось по этому поводу объясняться с американскими и итальянскими властями. Amazon, Google, Microsoft и та же OpenAI предлагают основанные на ИИ сервисы для предприятий, и эти сервисы не предполагают продолжительного хранения данных. Отношения с потребителями, однако, выстраиваются по иным схемам.