Apple предложила разработчикам возможность протестировать приложения для iOS на сторонних торговых площадках

Apple в рамках подготовки к вступлению в силу в Евросоюзе «Закона о цифровых рынках» (DMA) пригласила разработчиков в специализированные лаборатории для тестирования своих iOS-приложений на сторонних торговых площадках. Этот шаг позволит разработчикам, которые согласились с условиями Apple, использовать новые функции App Store Connect и Connect API для настройки своих продуктов и тестирования новых функций.

Европейская комиссия потребовала от Apple открыть iOS для альтернативных магазинов приложений. Однако выбранная компанией стратегия заставила многих представителей отрасли выразить обеспокоенность. Ключевые фигуры IT-бизнеса, такие как руководители Spotify, Epic и президент Xbox, подвергли критике реализацию требований DMA компанией Apple.

«Закон о цифровых рынках» вступит в силу в марте 2024 года. В следующем месяце Еврокомиссия планирует рассмотреть меры, предпринятые Apple для соответствия требованиям DMA. Довольно высока вероятность, что европейские регуляторы окажутся неудовлетворены действиями Apple и потребуют дальнейших изменений для обеспечения справедливой конкуренции.