Сегодня 10 февраля 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники В прошлом году ёмкость рынка полупроводн...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В прошлом году ёмкость рынка полупроводниковой продукции сократилась на 8,2 % до $526,8 млрд

В денежном выражении рынок полупроводниковых компонентов в прошлом году много потерял из-за неблагоприятной динамики цен на память, но отраслевая ассоциация SIA утверждает, что в целом сокращение оборота ограничилось 8,2 % до $526,8 млрд по сравнению с 2022 годом. Зато уже в этом году ёмкость рынка вырастет на 13,1 %.

Источник изображения: ASML

Источник изображения: ASML

Как поясняют представители SIA, позапрошлый год сформировал не очень выгодную для сравнения высокую базу, поскольку по его итогам на мировом рынке было продано рекордное количество полупроводниковой продукции на общую сумму $574,1 млрд. Сложному во многих отношениях 2023 году перекрыть этот результат не удалось. Во второй половине прошлого года объёмы продаж чипов пошли вверх, как поясняется в пресс-релизе ассоциации SIA. В частности, по итогам четвёртого квартала наблюдался рост выручки на 11,6 % до $146 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В последовательном сравнении выручка четвёртого квартала 2023 года выросла на 8,4 %. Декабрьские продажи последовательно увеличились на 1,5 % до $48,6 млрд. Всё это позволяет рассчитывать на формирование устойчивой тенденции к восстановлению спроса на полупроводниковые изделия.

Статистика SIA способна претендовать на представительность, поскольку в эту ассоциацию входят 99 % поставщиков чипов на территории США и примерно две трети мировых. Руководство ассоциации убеждено, что по итогам текущего года выручка в полупроводниковом секторе вырастет как минимум на 13,1 %. Чтобы обеспечить непрерывный рост рынка, властям различных стран необходимо сосредоточиться на поддержке локальных производителей и устранению торговых барьеров, как считают в SIA.

Среди основных макрорегионов только Европа по итогам прошлого года продемонстрировала рост выручки в полупроводниковом сегменте, увеличив её на 4 %. Япония сократила свою выручку на 3,1 %, обе Америки просели сразу на 5,2 %, Китай потерял все 14 %, а все прочие страны, включая Азиатско-Тихоокеанский регион, убавили в выручке 10,1 %. В декабре прошлого года последовательный рост выручки наблюдался в Китае (4,7 %), Америках (1,8 %), а также в странах АТР и всех прочих (0,3 %), за исключением Японии (-2,4 %) и Китая. Европа потеряла в профильной выручке 3,9 %.

Распределение выручки в 2023 году между сегментами рынка полупроводниковой продукции позволило направлению логических компонентов выйти в лидеры с $178,5 млрд, на втором месте оказался многострадальный рынок памяти с $92,3 млрд. Микроконтроллеры прибавили в выручке 11,4 % до $27,9 млрд, а автомобильные компоненты выросли сразу на 23,7 % до $42,2 млрд.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
США выделят $5 млрд на создание национального исследовательского центра в области полупроводников
Мировые продажи чипов вернулись к росту после падения длиной более чем в год
Выручка TSMC перестала падать в четвёртом квартале
Затяжное падение рынка полупроводников завершилось — выручка растёт уже четыре месяца подряд
Ажиотаж вокруг мозгового импланта Neuralink Илона Маска помог ускорить разработки этой технологии
Процессоры AMD достигли самой высокой популярности в Steam за всю историю
Рубрики: Новости Hardware, процессоры, рынок IT, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: sia, полупроводники, финансы, аналитика, производство микросхем
sia, полупроводники, финансы, аналитика, производство микросхем
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Эксперты подтвердили прорыв в термоядерном синтезе, достигнутый учёными США 43
Наныли: обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 36
«Яндекс Маркет» выпустил свои дебютные ноутбуки Lunnen 36
У перспективного российского электромобиля «Атом» изменился дизайн — ради аэродинамики и снижения шума 24

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Microsoft повысит удобство ИИ-помощника Copilot в Windows 11 3 ч.
Годовая выручка OpenAI выросла до $2 млрд, но компания тратит больше 4 ч.
Новая статья: Like a Dragon: Infinite Wealth — путёвка в рай. Рецензия 15 ч.
В коде обновлённой Counter-Strike 2 нашли следы двух будущих игр Valve — как минимум одна из них связана с Half-Life 16 ч.
В Windows 11 обновится интерфейс панели «Управление цветом» — он станет более современным, простым и понятным 17 ч.
«Любовь витает в воздухе Фейруна»: Larian анонсировала «внушительный» шестой патч для Baldur’s Gate 3 17 ч.
Кодзима объяснил, что заставило его взяться за шпионский боевик Physint в духе Metal Gear Solid — страх смерти и просьбы фанатов 18 ч.
«Мы стремимся к совершенству»: в финансовом отчёте Take-Two углядели намёк на перенос релиза GTA VI 20 ч.
Copilot будет разъяснять пользователям смысл текста в «Блокноте» 21 ч.
Apple предложила разработчикам возможность протестировать приложения для iOS на сторонних торговых площадках 21 ч.
Cloudflare увеличит срок службы серверов до пяти лет, сэкономив миллионы долларов 6 мин.
Астрономы обнаружили экзопланету в «суперкомфортной» зоне для появления жизни 37 мин.
TSMC и SK hynix объединились для совместного производства памяти HBM4 2 ч.
В Канаде создали альтернативную архитектуру кубита со встроенной защитой от ошибок вычислений 2 ч.
США выделят $5 млрд на создание национального исследовательского центра в области полупроводников 2 ч.
Канада запретит продажи Flipper Zero из-за автоугонов, реальность которых сомнительна 3 ч.
В прошлом году ёмкость рынка полупроводниковой продукции сократилась на 8,2 % до $526,8 млрд 7 ч.
ASML считает, что литографические сканеры нового поколения начнут использоваться в массовом производстве чипов с 2026 года 8 ч.
Pure Storage, намеревающаяся изжить жёсткие диски, сократила 4 % штата 13 ч.
Смарт-очки Frame с мультимодальным ИИ Noa оценены в $349 14 ч.