В прошлом году ёмкость рынка полупроводниковой продукции сократилась на 8,2 % до $526,8 млрд

В денежном выражении рынок полупроводниковых компонентов в прошлом году много потерял из-за неблагоприятной динамики цен на память, но отраслевая ассоциация SIA утверждает, что в целом сокращение оборота ограничилось 8,2 % до $526,8 млрд по сравнению с 2022 годом. Зато уже в этом году ёмкость рынка вырастет на 13,1 %.

Как поясняют представители SIA, позапрошлый год сформировал не очень выгодную для сравнения высокую базу, поскольку по его итогам на мировом рынке было продано рекордное количество полупроводниковой продукции на общую сумму $574,1 млрд. Сложному во многих отношениях 2023 году перекрыть этот результат не удалось. Во второй половине прошлого года объёмы продаж чипов пошли вверх, как поясняется в пресс-релизе ассоциации SIA. В частности, по итогам четвёртого квартала наблюдался рост выручки на 11,6 % до $146 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В последовательном сравнении выручка четвёртого квартала 2023 года выросла на 8,4 %. Декабрьские продажи последовательно увеличились на 1,5 % до $48,6 млрд. Всё это позволяет рассчитывать на формирование устойчивой тенденции к восстановлению спроса на полупроводниковые изделия.

Статистика SIA способна претендовать на представительность, поскольку в эту ассоциацию входят 99 % поставщиков чипов на территории США и примерно две трети мировых. Руководство ассоциации убеждено, что по итогам текущего года выручка в полупроводниковом секторе вырастет как минимум на 13,1 %. Чтобы обеспечить непрерывный рост рынка, властям различных стран необходимо сосредоточиться на поддержке локальных производителей и устранению торговых барьеров, как считают в SIA.

Среди основных макрорегионов только Европа по итогам прошлого года продемонстрировала рост выручки в полупроводниковом сегменте, увеличив её на 4 %. Япония сократила свою выручку на 3,1 %, обе Америки просели сразу на 5,2 %, Китай потерял все 14 %, а все прочие страны, включая Азиатско-Тихоокеанский регион, убавили в выручке 10,1 %. В декабре прошлого года последовательный рост выручки наблюдался в Китае (4,7 %), Америках (1,8 %), а также в странах АТР и всех прочих (0,3 %), за исключением Японии (-2,4 %) и Китая. Европа потеряла в профильной выручке 3,9 %.

Распределение выручки в 2023 году между сегментами рынка полупроводниковой продукции позволило направлению логических компонентов выйти в лидеры с $178,5 млрд, на втором месте оказался многострадальный рынок памяти с $92,3 млрд. Микроконтроллеры прибавили в выручке 11,4 % до $27,9 млрд, а автомобильные компоненты выросли сразу на 23,7 % до $42,2 млрд.