Годовая выручка OpenAI выросла до $2 млрд, но компания тратит больше

Доходы стартапа из Сан-Франциско OpenAI на фоне всплеска популярности разработанного им ИИ-чат-бота ChatGPT стремительно растут. По данным источников Financial Times, в декабре 2023 года годовой оборот OpenAI (показатель выручки за предыдущий месяц, умноженный на 12) достиг отметки в $2 млрд, хотя ещё в октябре годовой доход компании, по данным The Information, составлял $1,3 млрд.

Компания считает возможным удвоить эту сумму в 2025 году на фоне сильного интереса к её решениям со стороны бизнес-клиентов, стремящихся использовать инструменты генеративного ИИ для повышения эффективности своей работы. Благодаря стремительному росту у OpenAI есть все шансы войти в число немногих компаний Кремниевой долины, таких как Google и Meta✴, которым удалось получить годовой доход в $1 млрд в первые десять лет с момента своего основания.

По словам генерального директора OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman), по состоянию на ноябрь прошлого года 92 % компаний из списка Fortune 500 использовали продукты OpenAI, включая ChatGPT и лежащую в его основе модель искусственного интеллекта GPT-4, в то время как аудитория чат-бота выросла до 100 млн пользователей в неделю.

Интерес потребителей и бизнеса к генеративному ИИ — системам, которые могут генерировать код, текст, изображения, видео и анализировать информацию из подсказок пользователя — резко возрос, отметила Financial Times. Крупные технологические конкуренты OpenAI, такие, как Google и Meta✴, а также стартапы, включая Anthropic, Mistral и Cohere, тоже начали коммерциализацию своих ИИ-продуктов. Например, на этой неделе Google сделала доступной для широкой публики нейросеть Gemini Ultra, стоимость подписки на которую составляет всего $20 в месяц.

Вместе с тем Альтман отметил, что OpenAI по-прежнему работает с убытками из-за огромных затрат на создание и эксплуатацию её ИИ-моделей. По всей видимости эта тенденция сохранится ещё какое-то время из-за разработки ещё более сложных моделей, и компании, вероятно, придётся дополнительно привлекать значительные суммы, чтобы покрыть растущие расходы. Microsoft инвестировала в OpenAI до $13 млрд, но этого явно недостаточно.

«Расходы на обучение просто огромны, но это вполне ожидаемо», — сообщил Альтман газете Financial Times в ноябре прошлого года.