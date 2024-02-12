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Xiaomi пожаловалась властям Индии на избыточную бюрократию и попросила снизить пошлины на комплектующие

Китайская компания Xiaomi контролирует примерно 18 % рынка смартфонов в Индии, но не может довольствоваться существующими условиями работы, поскольку её партнёры сталкиваются с излишними бюрократическими барьерами при организации поставок и производства комплектующих в Индии. Власти страны получили соответствующее обращение от представителей компании, в котором дополнительно фигурировала просьба снизить импортные пошлины.

Источник изображения: Xiaomi

Источник изображения: Xiaomi

Напомним, что индийский рынок смартфонов во многом полагается на аппараты локального производства в силу заградительных пошлин на готовую продукцию импортного происхождения. В таких условиях успешная локализация во многом зависит не только от напористости самих зарубежных производителей, но и от действий местного бюрократического аппарата. По информации Reuters, руководство Xiaomi обратилось к властям Индии с жалобами на высокую бюрократическую нагрузку на своих партнёров, которая отпугивает многие компании от локализации выпуска продукции на территории Индии. Компания Xiaomi также хотела бы получить от властей страны какие-то меры финансовой поддержки, а заодно снизить импортные пошлины на ряд комплектующих для смартфонов, которые в Индии не производятся.

Письмо властям Индии руководство Xiaomi направило по инициативе правительства страны, поскольку последнее было заинтересовано в получении обратной связи в этой сфере деятельности. Аппарату индийских чиновников, по мнению руководства местного представительства Xiaomi, следует задуматься о построении более доверительных отношений с китайскими поставщиками компонентов, желающими локализовать их производство в Индии. По мнению представителей Xiaomi, китайские компании в Индии сталкиваются с излишним регуляторным давлением, а у сотрудников возникают проблемы с оформлением виз для посещения страны.

В конце января власти Индии снизили таможенные пошлины на корпуса аккумуляторов и линзы для оптических систем смартфонов, но представители Xiaomi теперь просят снизить пошлины на поставку комплектующих для выпуска аккумуляторов, корпусных деталей для смартфонов и кабелей USB. Без существенных субсидий поставщикам компонентов будет сложно наладить выпуск данных комплектующих в Индии, поэтому если власти страны не хотят раскошеливаться на поддержку данных проектов, имеет смысл снизить пошлины, чтобы уменьшить себестоимость смартфонов индийского производства.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, разработка и производство электроники,
Теги: xiaomi, индия, смартфоны, субсидии, производство смартфонов
xiaomi, индия, смартфоны, субсидии, производство смартфонов
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