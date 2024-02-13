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NVIDIA ненадолго обогнала Amazon по рыночной капитализации — всё благодаря ИИ

NVIDIA на некоторое время обогнала компанию Amazon по рыночной капитализации в понедельник, пишет Reuters. Продолжающаяся эйфория вокруг технологий искусственного интеллекта позволила разработчику графических процессоров занять четвёртое место среди самых дорогих компаний США.

Источник изображения: Gordon Mah Ung / PCWorld

Источник изображения: Gordon Mah Ung / PCWorld

По данным Лондонской фондовой биржи, при рекордно высокой стоимости акции в $734,96, наблюдавшейся в понедельник, рыночная стоимость NVIDIA составила $1,82 трлн долларов. Это позволило ей обогнать розничного гиганта Amazon с капитализацией $1,81 трлн и оказаться всего в нескольких миллиардах долларов позади холдинга Alphabet, владельца Google, стоимость которого составляет $1,87 трлн. Правда, к моменту публикации рыночные стоимости NVIDIA и Amazon несколько сократились, соответственно, до $1,78 трлн и $1,79 трлн, так что в итоге NVIDIA пока что уступает Amazon.

В последний раз NVIDIA оценивалась дороже Amazon в 2002 году, когда стоимость каждой из компаний составляла менее 6 млрд долларов. После более удачного, чем ожидалось, финансового отчёта компании Amazon за последний квартал минувшего года, инвесторы с предвкушением ожидают финансовых результатов NVIDIA, которая отчитается о результатах работы одной из последних среди гигантов, 21 февраля. Заметим, что с начала текущего года NVIDIA подорожала на 47 %, что сделало её самой быстрорастущей компанией из индекса S&P 500.

Выдающиеся прошлые квартальные результаты и сильные прогнозы NVIDIA в прошлом году показали, что разработчик чипов является лидером в сегменте поставок аппаратного обеспечения для компаний, занимающих разработкой и использованием технологий генеративного искусственного интеллекта. Последние применяются в специальных чат-ботах и программах для генерации изображений.

Ставка на высокий спрос на ИИ-технологии привела к росту NVIDIA на 223 % за последние 12 месяцев, сделав её самой прибыльной среди так называемой «Великолепной семёрки», пишет издание Reuters. На втором месте самой быстрорастущей компанией в этом списке с показателем 163 % находится Meta Platforms.

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: капитализация, nvidia, искусственный интеллект, анализ рынка
капитализация, nvidia, искусственный интеллект, анализ рынка
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