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SpaceX теряет сотни долларов на каждом терминале Starlink — это идёт вразрез со словами Маска о прибыльности

Осведомлённые источники утверждают, что Starlink теряет сотни долларов на каждом из миллионов реализованных пользовательских терминалов. Это ставит под сомнение заявления генерального директора Илона Маска (Elon Musk) что этот бизнес находится на «прибыльной территории». Инсайдеры описывают бухгалтерский учёт компании «скорее как искусство, чем науку» и утверждают, что на самом деле Starlink не приносит прибыли с точки зрения операционной и текущей деятельности.

Источник изображения: Starlink

Источник изображения: Starlink

Частным компаниям не нужно публично раскрывать свои финансовые показатели. Источники, знакомые с балансовым отчётом Starlink, утверждают, что прибыльные кварталы были «менее стабильными», чем Маск сообщал инвесторам, отмечая достижение «безубыточного денежного потока» в прошлогодней публикации в социальной сети X. По утверждению этих источников, компания с более чем 2,6 миллионами клиентов часто скрывает информацию о затратах на отправку спутников в космос, чтобы лучше выглядеть в глазах инвесторов.

Подобно тому, как производитель электромобилей Tesla перевернула мировую автомобильную промышленность, SpaceX перестраивает рынок космических ракет и спутников. Она существенно сократила затраты на космические запуски благодаря своим многоразовым ракетам. Starlink сейчас располагает подавляющим большинством активных спутников в мире. В декабре компания Space Exploration Technologies была оценена примерно в $180 млрд, что поставило её в один ряд с корпоративными гигантами, такими как Verizon Communications и General Electric. Сейчас она является неотъемлемой частью космической программы правительства США и стала крупным игроком в сфере национальной безопасности.

Источник изображения: Bloomberg

Источник изображения: Bloomberg

Но, как заявляет SpaceX, есть предел тому, сколько денег можно заработать на запусках ракет. Маск рассчитывает, что быстро растущий спутниковый бизнес будет финансировать его давнюю мечту — доставить людей на Марс. По мнению некоторых инвесторов, на долю Starlink придётся более половины выручки SpaceX в 2024 году. «На этой планете, вероятно, 150 клиентов [для запуска] ракет, но у Starlink есть восемь миллиардов потенциальных клиентов», — говорит президент SpaceX Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell).

Starlink планомерно формирует крупную сеть низкоорбитальных спутников, которые способны обеспечить минимальную задержку при передаче данных. На данный момент компания развернула группировку из 5600 активных спутников, но в скором времени их число возрастёт на порядок. Запуск новых спутников значительно ускорится после начала коммерческой эксплуатации гигантской ракеты Starship. После этого сеть сможет составить серьёзную конкуренцию поставщикам телекоммуникационных услуг, которые используют более крупные спутники на геостационарных орбитах.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

Слишком много клиентов, подключившихся к спутнику одновременно, могут перегрузить систему и вызвать сбои в работе. По данным Ookla, скорость Starlink начала снижаться в 2022 году, что совпало с увеличением числа пользователей. Затем скорости снова начали расти, особенно в менее населённых регионах, поскольку SpaceX стала запускать модернизированные спутники с повышенной пропускной способностью.

«Starlink следует ускорить развёртывание своих спутников и сосредоточиться на надёжности, — считает Андреа Ламари (Andrea Lamari), представитель ряда инвесторов SpaceX, — Starlink может значительно расширить покрытие там, где традиционные интернет-возможности ограничены или отсутствуют. Они также должны продолжать увеличивать пропускную способность и сокращать задержки при каждой возможности».

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

На сегодняшний день все крупные авиакомпании — Delta, Southwest Airlines, American и United — отвергли услуги связи, предлагаемые Starlink, в пользу признанных провайдеров, таких как Viasat. Аналитики утверждают, что SpaceX не предоставляет долгосрочных контрактов и эксклюзивности, которые требуют корпоративные клиенты. У Viasat, например, в отделе продаж работают сотни сотрудников, в то время как у Starlink их количество исчисляется десятками.

Starlink добился заметных успехов в подключении корпоративных клиентов в сельских и морских районах, где проблемы с пропускной способностью не стоят так остро. Клиентами Starlink стали Carnival Cruise Lines, Deere & Co и Anglo-Eastern Ship Management. Доступ к Starlink позволил им резко сократить расходы. К примеру, Anglo-Eastern использует Starlink на 300 из 650 своих судов. Оборудование одного судна обходится в $2700 при абонентской плате $1000 в месяц. Оборудование традиционных спутниковых провайдеров, таких как Eutelsat и Inmarsat Global, обходится в $20 000 на судно при стоимости месячной подписки $2000 и более низкой скорости.

Рентабельность Starlink постепенно растёт. Компания прогнозирует, что продажи услуг связи в этом году вырастут до $15 млрд по сравнению с $4,7 млрд годом ранее. Чтобы обеспечить необходимое количество запусков для пополнения спутниковой группировки, SpaceX придётся привлекать дополнительные инвестиции. По словам осведомлённых источников, SpaceX оценивала возможность выделения Starlink в отдельную компанию с потенциальным выходом на IPO, но на данный момент этот шаг признан нецелесообразным.

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации, космос, финансовые новости и аналитика,
Теги: spacex, starlink, финансовые результаты, спутниковая связь
spacex, starlink, финансовые результаты, спутниковая связь
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